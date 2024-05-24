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Избавьтесь от клещей на века: это простое средство дает 100% результат

Теплые дни приглашают нас провести время на свежем воздухе, однако необходимо помнить о опасности клещей, скрывающихся в траве и кустарниках.

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Теплые дни приглашают нас провести время на свежем воздухе, однако необходимо помнить о опасности клещей, скрывающихся в траве и кустарниках. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и защитить себя от опасных заболеваний, важно знать особенности природы.

Ароматные средства от клещей:

Клещи обладают чувствительным обонянием и не терпят резких запахов некоторых растений. Превратите свой сад в неприступную крепость, посадив на участке натуральные отпугивающие средства:

- Лаванда: ее благородный аромат успокаивает нервы и отпугивает кровососущих насекомых.
- Розмарин: эффективный и декоративный отпугиватель клещей.
- Чеснок: его фитонциды не нравятся многим вредителям, включая клещей.
- Цитронелла и мята: их свежий аромат создаст на участке атмосферу праздника и отпугнет непрошеных гостей.

Домашний спрей-репеллент:

Создайте собственное средство от клещей на основе эфирных масел:

- Смешайте несколько капель эфирных масел лаванды, розмарина и мяты с водой и уксусом.
- Перелейте смесь в бутылку с распылителем и хорошо встряхните.
- Обработайте одежду, обувь и открытые участки тела перед выходом на природу.

Натуральные отпугиватели клещей - это безопасный, экологически чистый и эффективный способ защитить себя от клещей. Наслаждайтесь летними деньками без беспокойств!

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