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· 16+ · Екатерина Баранова

Избавился от муравьев навсегда, больше ни одного нет — «дедовский» способ помог выгнать насекомых из дома, погреба и сада

Если в доме завелись муравьи — на кухне или в п...

thespruce.com

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Почему муравьи приходят в дом

Муравьи любят:

  • тепло и еду
  • кухни, кладовые, погреба
  • особенно — сладости и крошки

Если насекомые уже «обжились», действовать нужно не только на поверхности, но и на саму колонию.

Что понадобится для приманки

  • 1 стакан патоки, сгущёнки или старого варенья
  • 2 ст. ложки борной кислоты (продаётся в аптеке)

Инструкция:

  1. Хорошо перемешайте
  2. Разложите по крышкам, блюдцам или одноразовым контейнерам
  3. Поставьте в местах скопления муравьёв — но вне доступа для детей и животных

Как это работает

Сладкий запах привлекает рабочих муравьёв

Они наедаются и уносят смесь в муравейник

Борная кислота — медленный яд: она не убивает сразу, а позволяет насекомым заразить всю колонию, включая королеву и личинок

Через несколько дней муравьи исчезают полностью.

Преимущества метода

  • Работает быстро и эффективно
  • Подходит для использования в доме, на даче, в подвале
  • Доступные ингредиенты
  • Не требует химикатов или аэрозолей

Совет: обновляйте приманку раз в 5–7 дней, пока насекомые полностью не исчезнут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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