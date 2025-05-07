Избавился от муравьев навсегда, больше ни одного нет — «дедовский» способ помог выгнать насекомых из дома, погреба и сада
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Почему муравьи приходят в дом
Муравьи любят:
- тепло и еду
- кухни, кладовые, погреба
- особенно — сладости и крошки
Если насекомые уже «обжились», действовать нужно не только на поверхности, но и на саму колонию.
Что понадобится для приманки
- 1 стакан патоки, сгущёнки или старого варенья
- 2 ст. ложки борной кислоты (продаётся в аптеке)
Инструкция:
- Хорошо перемешайте
- Разложите по крышкам, блюдцам или одноразовым контейнерам
- Поставьте в местах скопления муравьёв — но вне доступа для детей и животных
Как это работает
Сладкий запах привлекает рабочих муравьёв
Они наедаются и уносят смесь в муравейник
Борная кислота — медленный яд: она не убивает сразу, а позволяет насекомым заразить всю колонию, включая королеву и личинок
Через несколько дней муравьи исчезают полностью.
Преимущества метода
- Работает быстро и эффективно
- Подходит для использования в доме, на даче, в подвале
- Доступные ингредиенты
- Не требует химикатов или аэрозолей
Совет: обновляйте приманку раз в 5–7 дней, пока насекомые полностью не исчезнут.
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