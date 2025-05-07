Избавился от муравьев навсегда, больше ни одного нет — «дедовский» способ помог выгнать насекомых из дома, погреба и сада

Почему муравьи приходят в дом

Муравьи любят:

тепло и еду

кухни, кладовые, погреба

особенно — сладости и крошки

Если насекомые уже «обжились», действовать нужно не только на поверхности, но и на саму колонию.

Что понадобится для приманки

1 стакан патоки, сгущёнки или старого варенья

2 ст. ложки борной кислоты (продаётся в аптеке)

Инструкция:

Хорошо перемешайте Разложите по крышкам, блюдцам или одноразовым контейнерам Поставьте в местах скопления муравьёв — но вне доступа для детей и животных

Как это работает

Сладкий запах привлекает рабочих муравьёв

Они наедаются и уносят смесь в муравейник

Борная кислота — медленный яд: она не убивает сразу, а позволяет насекомым заразить всю колонию, включая королеву и личинок

Через несколько дней муравьи исчезают полностью.

Преимущества метода

Работает быстро и эффективно

Подходит для использования в доме, на даче, в подвале

Доступные ингредиенты

Не требует химикатов или аэрозолей

Совет: обновляйте приманку раз в 5–7 дней, пока насекомые полностью не исчезнут.