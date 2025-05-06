Избавился от муравьев навсегда, больше ни одного нет — «дедовский» способ помог выгнать насекомых из дома и погреба
dzen.ru
Муравьи любят селиться рядом с человеком — особенно на кухне или в погребе, где есть доступ к еде.
Если маленькие соседи уже обжились у вас дома, есть простой и проверенный метод, который не теряет актуальности.
Что понадобится?
- 1 стакан патоки, сгущёнки или старого варенья
- 2 столовые ложки борной кислоты (продаётся в аптеке)
Хорошо перемешайте ингредиенты. Полученную смесь разложите по небольшим блюдцам или крышкам.
Как это работает?
Сладкий запах привлечёт муравьёв
Они наедятся и унесут приманку в муравейник
Яд доберётся до королевы и личинок — и колония погибнет
Важно: держите приманку в недоступных местах для детей и домашних животных, сообщает hibiny.
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