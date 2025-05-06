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Избавился от муравьев навсегда, больше ни одного нет — «дедовский» способ помог выгнать насекомых из дома и погреба

Избавиться от муравьёв можно без химии: борная ...

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Муравьи любят селиться рядом с человеком — особенно на кухне или в погребе, где есть доступ к еде.

Если маленькие соседи уже обжились у вас дома, есть простой и проверенный метод, который не теряет актуальности.

Что понадобится?

  • 1 стакан патоки, сгущёнки или старого варенья
  • 2 столовые ложки борной кислоты (продаётся в аптеке)

Хорошо перемешайте ингредиенты. Полученную смесь разложите по небольшим блюдцам или крышкам.

Как это работает?

Сладкий запах привлечёт муравьёв

Они наедятся и унесут приманку в муравейник

Яд доберётся до королевы и личинок — и колония погибнет

Важно: держите приманку в недоступных местах для детей и домашних животных, сообщает hibiny.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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