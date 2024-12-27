Из уютных студий в промзону: примеры неожиданных фотолокаций от молодых фотографов

Смартфоны, простые в использовании фоторедакторы и разнообразные приложения делают фотографию доступной как никогда. Кто-то используют снимки для заработка, создавая контент для бизнеса. Другие предпочитают делиться яркими моментами своей жизни в лентах. Активность в социальных сетях и специализированных сервисах для фотографов продолжает расти с каждым днем.

Аналитики Yota отмечают, что за последний год количество пользователей онлайн-фоторедакторов среди их клиентов увеличилось на 22%. В то же время интернет-трафик на этих ресурсах возрос на треть.

С каждым годом фотографы открывают новые горизонты и создают оригинальные проекты, используя неожиданные локации. Свежий взгляд на привычные места и стремление искать уникальные фоны сделают вашу фотографию еще более разнообразной и интересной.

Искренность вместо декораций

Новогодняя фотосессия уже стала традицией в нашей стране. Снимки в студии на фоне ёлки, безусловно, имеют свое очарование, однако в последние годы люди стремятся добавить индивидуальности фотографиям, отходя от стандартных поз и декораций.

Виктория Тучина, фотограф из Казани, рассказала, что сегодня пустые коробки, пледы и искусственные камины заменяет искренность и естественность:

«Снимайте всё то, что происходит в жизни каждый день: прогулки по парку, поездки в деревню к бабушке и дедушке, завтрак на кухне у мамы, катание на коньках, распаковка подарков или украшение ёлки, — отметила Виктория. — Как фотограф с более чем 10-летним опытом в жанре лайфстайл я с уверенностью могу сказать, что моё время наконец пришло. Сейчас всё больше живых, не постановочных и "вылизанных" картинок, приобретает популярность тренд на "жизнь такой, какая она есть". Хотя я продолжаю работать с героями, выбирая локации и образы для съёмки, фотографии стали другими — настоящими. Теперь они посвящены людям без масок и шаблонов. Каждая из них наполнена воспоминаниями».





Фотограф: Виктория Тучина

Природа в кадре

Природа предлагает мягкое и естественное освещение, которое помогает создать красивые и теплые снимки без необходимости использования дополнительного оборудования. Леса, поля, горы или пляжи предоставляют разнообразие фонов, которые делают снимки живыми.

«Природа — одна из самых популярных локаций для семейных или парных фотосессий, особенно когда речь идет о съемке с детьми. Детям нужен воздух, пространство для игры, ведь они главные герои процесса. Съёмка на свежем воздухе позволяет расслабиться и парам, участвующим в фотосессии впервые», — отмечает Виктория.



Фотограф: Виктория Тучина

Творчество вне рамок

Фотографы часто устанавливают свои собственные правила игры, отказываясь от традиционных локаций и предлагая новые, порой неожиданные, варианты для съёмок.

«Подход к созданию фотографии постоянно эволюционирует, — говорит Михаил Сидоров, фотограф и видеограф из Ставрополя. — Вчера в моде была куча эффектов и переходов, сегодня это уже вызывает отторжение. Когда-то продуманные красивые съёмки удивляли, а сейчас они не вызывают интереса».

Мы с Настей (Анастасия Панюшкина — партнер в жизни и работе) сходимся в любви к чему-то странному и нестандартному. В каждом проекте мы стараемся отойти от трендов и сделать даже обычные вещи интересными и оригинальными. Старый дом — ок, залезть по уши в пыль и грязь — погнали! Свадебная фотосессия тоже должна быть необычной.

Помимо путешествий, которые действительно трансформируют восприятие, меня вдохновляют кинематограф и музыка. Значительное воздействие оказывают как современные фильмы, так и классика. Также нахожу вдохновение в визуально привлекательных ужастиках, таких как "Собиратель душ" (18+), "Субстанция" (18+), "Сияние" (18+).

К примеру, для съёмок, приуроченных к Хэллоуину пришлось полностью погрузиться в атмосферу мрачности. Снимали в трёх локациях: в старой квартире бабушки, в лесу и на давно заброшенной даче, где царит пыль, пауки и старая печь — идеальный набор для создания контента.



Свадебная креативная съёмка «Дышу тобой», фотограф: Михаил Сидоров

Искусство контраста

В последние годы фотографы начали осознавать привлекательность промышленных территорий. Эти места, наполненные уникальной атмосферой, предоставляют исключительные возможности для фотографирования. Гладкие бетонные стены, ржавые конструкции и необычные интерьеры не только служат интересным фоном, но и могут рассказать целую историю. Фотографы используют такие локации для создания как портретной, так и абстрактной фотографии, внося в свои работы нотки ностальгии.

«Для съёмок бренда одежды мы нашли строительную базу с высокими песчаными насыпями, которые отлично создали объём и фактуру. Выбор пал на фэшн-модель, чтобы на контрасте подчеркнуть аутентичность места», — рассказывает Михаил.



Фотограф: Михаил Сидоров

Город как холст

Фотографы начали обращать внимание на малоизвестные уголки своих городов. Переулки и дворы, зачастую игнорируемые туристами, предлагают широкие возможности для креативной фотографии. Яркие граффити, оригинальные архитектурные детали и игра светотени придают снимкам оригинальность и выразительность.

«Нельзя конечно обойти стороной фотосессии на городских улицах. У города уже совсем другая атмосфера. Если говорить о персональных фотосессиях, то локации в минималистичном стиле сейчас наиболее популярны и востребованы. Это могут быть бетонные стены бизнес-центров или уединенные улочки с живописными домами на заднем плане», — отмечает Виктория.



Фотограф: Виктория Тучина

Место для творческих экспериментов

Фотосессии в профессиональной студии не теряют актуальности из-за многообразия источников света, реквизита и фонов.

По словам Виктории, студии в минималистичном стиле с небольшим количеством мебели не отвлекают внимание, а наоборот дополняют фотографию.

«Однажды мы снимали в студии, но нам было скучно работать на белом фоне. Мы решили натянуть большой парашют, настроили световые схемы и начали съемку. В этих работах особенно заметно, как я люблю экспериментировать со светом, а также использовать пересветы и недосказанность», — делится опытом Михаил.



Фотограф: Михаил Сидоров

Виктория, профессиональный фотограф, подчеркивает, что фотосессия — это прежде всего про сохранить.