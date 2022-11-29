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"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

Фото: politrussia.com

Эксперты в интервью "Царьграду" рассказали, почему Украине уже никаким образом не стать победителем в конфликте. По мнению редактора "Арсенала Отечества" Дмитрия Дрозденко, итоги СВО уже не имеют большого значения.
По его словам, ВСУ продвигаются локально, но решает все не только происходящее на фронте.

Войны выигрывают не только воины, но и промышленность, общий дух народа. Украинская промышленность и энергетика в упадке, настроения народа - тоже.

По его мнению, важно также учитывать то, что Москва не воюет с Киевом. Если бы это была война, всё было бы совсем по-другому: удары наносились бы по другим точкам, ВСУ было бы не выстоять.

Политический эксперт Владимир Джаралла поддерживает эту точку зрения.

"Украина не просто не победит, Украина уже проиграла. Независимо от того, каков будет итог спецоперации. По сути, речь будет идти о восстановлении украинского государства заново, буквально с нуля, в экономическом и в иных смыслах", - подытожил он.

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