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Итоги годового Общего собрания акционеров Сбербанка

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Акционеры утвердили рекордные дивиденды

Подведены итоги годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2023 год, которое прошло в форме заочного голосования.

Акционеры могли проголосовать онлайн по вопросам повестки дня собрания в одном из двух сервисов: «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting. Также голосование было доступно в приложении СберИнвестиции акционерам, которые учитывают акции в депозитарии Сбербанка.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей (33,3 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции), а также утвердило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июля 2024 года.

Акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2023 год, выбрали аудиторскую организацию банка на 2024 год и первый квартал 2025 года — ООО «ЦАТР — аудиторские услуги», — а также предоставили согласие на совершение сделки между банком и страховой компанией (будет определена по итогам конкурентной закупки) по страхованию ответственности руководителей банка и компаний Группы.

Кроме того, собранием избран новый состав Наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составили независимые директора.

Антон Силуанов, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка, Министр финансов РФ:
«Сбер в очередной раз продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря высокой устойчивости и адаптивности своей бизнес-модели. Второй год подряд банк выплатит рекордные в своей истории дивиденды. Достижения Сбера — важный индикатор трансформации российской экономики, которая продемонстрировала способность расти в условиях сложных вызовов».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Прошлой год был для нас успешным во всех направлениях. Мы заработали рекордную прибыль, и сегодня наши акционеры поддержали рекомендацию Наблюдательного совета о выплате рекордных на российском рынке дивидендов в размере 752 млрд рублей из расчёта 33,3 рублей на одну акцию. Половину этой суммы мы направим в бюджет государства как нашего контролирующего акционера, а вторую половину — нашим частным акционерам, которых уже 1,8 миллиона человек.

Наши финансовые показатели за 2023 год — результат слаженной работы большой команды профессионалов и внедрения искусственного интеллекта во все направления бизнеса. Наш ключевой приоритет — фокус на человеке и поддержка клиентов во всех сферах их жизни. Мы продолжаем придерживаться человекоцентричной модели бизнеса, которая стала основой нашей новой Стратегии 2026. Уверен, что именно такой подход позволит нам и дальше создавать ценность для наших акционеров».

Ознакомиться с информацией о проведении собрания можно на странице собрания на сайте Сбера. Горячая линия для акционеров: 8 800 500-87-43.

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