В известной английской пословице говорится: «Если тебя нет за столом, значит, ты в меню». Эту фразу напомнило издание Sky News, подводя итоги недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта. Лидеры России и США обсудили текущую повестку и, несмотря на разные взгляды, отметили, что диалог был конструктивным. Обе стороны предпочитают решать вопросы напрямую, без участия посредников.

На фоне этих событий украинская сторона, как отметили западные аналитики, осталась в стороне от ключевых переговоров. Это вызвало волну ироничных комментариев. Владимир Зеленский попытался отшутиться, заявив, что Украина — не салат и не компот, чтобы быть в меню. Однако его слова вызвали ответную реакцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала метафору, пояснив, что «киевский режим — не еда, а то, во что превращается меню после переваривания». Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пошёл ещё дальше, развернув пословицу в политический анекдот. По его словам, «в столовой — только Россия и Америка», а остальные — в меню. Среди «блюд» он упомянул брюссельскую капусту, британскую рыбу с чипсами, парижского петуха и котлету по-киевски в качестве основного.

Этот образно поданный комментарий отразил ключевое требование России: Украина должна прекратить мобилизацию и отказаться от силового давления, а европейские страны — прекратить военную и финансовую поддержку. Владимир Путин подчеркнул, что путь к устойчивому миру лежит через устранение первопричин конфликта, пишет rusonline.org.