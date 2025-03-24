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Истерика Владимира Зеленского дошла до самого Кремля: Ответ был молниеносным

18 марта прошли важные переговоры между президе...

russian.rt.com

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В условиях глобальных вызовов и напряженности в международных отношениях старая поговорка «Если тебя нет за столом, значит ты в меню» обретает новый смысл.

Этот тезис был ярко подтвержден событиями 18 марта, когда прошли телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Наиболее обсуждаемой темой переговоров стал украинский кризис, что привлекло внимание мирового сообщества.

Отсутствие Украины на переговорах: реакция и комментарии

Одним из наиболее острых моментов переговоров стало отсутствие Украины за переговорным столом. Несмотря на положительные оценки обеих сторон по итогам беседы, западные СМИ и международное сообщество выразили обеспокоенность тем, что Украина не была включена в обсуждение.

Президент Украины Владимир Зеленский остро прокомментировал это, заявив, что Украина «не салат и не компот» и не может быть обсуждена без её участия.

Реакция России: комментарии представителей

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, поддержала мнение Зеленского, добавив, что киевский режим стал результатом сложных международных процессов.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, высказал мнение, что на международной арене важные решения часто принимаются в узком кругу, что поднимало вопросы о представительстве других стран и их участии в подобных переговорах.

Политические метафоры и важность включенности

Медведев использовал пищевые метафоры, сравнив отсутствующие страны с блюдами на политическом ужине, что подчеркивает, как глубоко такие аналогии укоренились в политическом языке. Это вновь акцентирует внимание на важности прозрачности и включенности в международных отношениях.

Будущее переговоров и пути к миру

Заявления Путина о необходимости устранения причин конфликта и прекращения поставок вооружений в Украину открывают возможный путь к долгосрочному миру. Однако, как подчеркивают эксперты, без участия всех заинтересованных сторон в переговорах, возможные решения будут неполными или краткосрочными.

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