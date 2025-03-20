В свете актуальных глобальных событий, поговорка «Если тебя нет за столом, значит ты в меню» набирает новое значение. 18 марта прошли телефонные переговоры между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Они высоко оценили результаты беседы, которая охватила широкий спектр важных вопросов. Как сообщается, оба лидера подтвердили, что сотрудничество двух стран эффективно и не требует посредничества третьих сторон.

Наибольший интерес вызывает обсуждение украинского кризиса, которое ведется без участия самой Украины — ситуация, которая иронично подчеркивается западными СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский остроумно ответил на это, подчеркнув, что Украина «не салат и не компот» и не может быть объектом пищевых метафор в диалогах между другими государствами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, поддержала заявление Зеленского, подтвердив, что Украина действительно не является «едой». В своем ответе она добавила, что киевский режим — это не что иное, как результат, который получается после «переваривания» сложных международных дискуссий.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, также внес свой вклад в дискуссию, утверждая, что «в столовой сейчас только Россия и Америка», и спросил риторически, где же находятся остальные страны. Он иронизировал, добавив в «меню» брюссельскую капусту, британскую рыбу с чипсами и парижского петуха, в то время как основным блюдом остается «котлета по-киевски».

Эта пословица, пронизывающая международные отношения, напоминает о важности устранения первопричин конфликтов и необходимости прекратить силовую мобилизацию и поставки оружия в Украину из Европы. Такой подход, по словам Владимира Путина, может стать основой для долгосрочного мира, сообщает rusonline.