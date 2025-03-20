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Истерика Владимира Зеленского дошла до Кремля: Ответ не заставил себя ждать

Пересмотренный взгляд на недавние телефонные пе...

rg.ru

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В свете актуальных глобальных событий, поговорка «Если тебя нет за столом, значит ты в меню» набирает новое значение. 18 марта прошли телефонные переговоры между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Они высоко оценили результаты беседы, которая охватила широкий спектр важных вопросов. Как сообщается, оба лидера подтвердили, что сотрудничество двух стран эффективно и не требует посредничества третьих сторон.

Наибольший интерес вызывает обсуждение украинского кризиса, которое ведется без участия самой Украины — ситуация, которая иронично подчеркивается западными СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский остроумно ответил на это, подчеркнув, что Украина «не салат и не компот» и не может быть объектом пищевых метафор в диалогах между другими государствами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, поддержала заявление Зеленского, подтвердив, что Украина действительно не является «едой». В своем ответе она добавила, что киевский режим — это не что иное, как результат, который получается после «переваривания» сложных международных дискуссий.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, также внес свой вклад в дискуссию, утверждая, что «в столовой сейчас только Россия и Америка», и спросил риторически, где же находятся остальные страны. Он иронизировал, добавив в «меню» брюссельскую капусту, британскую рыбу с чипсами и парижского петуха, в то время как основным блюдом остается «котлета по-киевски».

Эта пословица, пронизывающая международные отношения, напоминает о важности устранения первопричин конфликтов и необходимости прекратить силовую мобилизацию и поставки оружия в Украину из Европы. Такой подход, по словам Владимира Путина, может стать основой для долгосрочного мира, сообщает rusonline.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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