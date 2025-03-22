Sky News напомнило меткую фразу: «Если ты не сидишь за столом — значит, ты в меню». Этот образ стал особенно уместным после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта. Президенты США и России обсудили актуальные темы и остались довольны диалогом, несмотря на разные взгляды. Они уверенно ведут разговор без чьего-либо посредничества, даже в вопросах, касающихся Украины. Получается, что конфликт обсуждают без самой Украины.

Западные СМИ намекнули: Украина — та самая «позиция в меню». Владимир Зеленский, реагируя на это, попытался пошутить — сказал, что Киев не салат, не компот и вообще не может быть в тарелке у Путина. Однако смысл послания он всё же уловил.

Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского, подчеркнув, что Киев действительно не еда — но напомнила, что любое блюдо превращается в нечто иное после переваривания. К её иронии присоединился Дмитрий Медведев, который продолжил мысль и превратил ситуацию в политический анекдот. По его словам, за «столом» сейчас только США и Россия, а в меню — всё остальное. Закуски представлены как «брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и французский петух», а главное блюдо — «котлета по-киевски».

Этот образ, по словам политиков, отражает главные требования России: Киев должен прекратить силовую мобилизацию, Европа — прекратить снабжать Украину оружием и деньгами. А главное условие, озвученное Путиным, — устранить корни конфликта. Только тогда возможен устойчивый мир, пишет rusonline.org.