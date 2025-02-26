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Исследование Домклик: средний срок продажи квартиры в Республике Татарстан составил 79 дней

Эксперты Аналитического центра Домклик изучили ...

Фото: freepik.com

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Эксперты Аналитического центра Домклик изучили сделки Сбербанка в Республике Татарстан, реализованные через сайт Домклик. Средний срок продажи квартиры на вторичке составил 79 дней. В исследовании представлен рейтинг крупнейших регионов по срокам экспозиции.

Крупнейшие регионы РФ: Сколько дней занимает продажа квартиры

На первом месте в рейтинге крупнейших регионов по скорости продажи квартиры на вторичном рынке – Ростовская область: средний срок экспозиции составляет 58 дней. Аналитики добавили, что Ростовская область традиционно лидирует по срокам продажи жилья среди других крупнейших регионов. Возможной причиной эксперты указывают относительно высокие значения дисконта на вторичном рынке: так, если по стране в показатель составляет – 6%, то в регионе – более 7%. Для сравнения: в столичных регионах величина торга и вовсе составляет менее 4,5%.

Второе место – у Республики Татарстан, где на реализацию готовой квартиры, в среднем, уходит 79 дней. На третьей позиции расположилась Нижегородская область со значением в 82 дня. В выделенных субъектах размер дисконта также превышает общероссийский показатель.

Четвертое место в рейтинге занимает Новосибирская область (85 дней), а замыкает первую пятерку рейтинга Самарская область (87 дней).

Самые длинные сроки реализации готового жилья отмечены в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).

В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70- 80 дней. В Домклик полагают, что в данном случае скачок срока экспозиции – явление временное и связано с сезонным затишьем в начале года. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней.

Методика расчета

В рамках исследования рассмотрены ипотечные сделки Сбера в январе 2025 года (последний полный месяц) по приобретению квартир на вторичном рынке. Рассматривались только те квартиры, которые ранее были размещены на сайте Домклик.

Для крупнейших регионов и РФ был рассчитан срок экспозиции – среднее количество дней между датой публикации объявления и датой отправки первого документа в банк. Данные доступны на сайте журнала Домклик.

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