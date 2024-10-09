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Исследование: автовладельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом

Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Авт...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» выяснили, что наибольшая доля перепродаж (60% от общего числа) на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет. Наибольший рост перепродаж показывают подержанные легковые авто в возрасте 6-9 лет.

По данным исследования, сегмент относительно «новых» машин (1-3 года) показал 25% снижение на «вторичном» рынке – с 188,4 тыс. в прошлом году до 141,3 тыс. в нынешнем. Его доля сократилась на 1 п.п. - до 3%. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тыс. ед.), следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тыс.).

«На рынке автомобилей с пробегом традиционно сильны автомобили российских марок, и этот тренд едва ли изменится в ближайшее время – комментирует исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. – Снижение показателей перепродаж в сегменте «новых» машин – возрасте 1-3 лет, который обычно приходится на гарантийный период связано с тем, что владельцы увеличили срок владения автомобилем, и машины все дольше держатся в одних руках».

В тоже время растут перепродажи автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев года прирост составил 9% в годовом сравнении (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. ед. соответственно), а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п.п., до 18%. Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более «свежие» автомобили. Основные приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.

«Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в больше степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится «дорогим удовольствием», не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством», - отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Тренд на увеличение срока владения автомобилем подтверждается тем, что продажи сокращаются и в группе автомобилей в возрасте 4-5 лет. За 8 месяцев было продано 274,4 тыс. таких авто с пробегом, что на 28% меньше, чем годом ранее (382,7 тыс. ед.). Доля этих машин в структуре вторичного рынка упала в сравнении с прошлым годом на 2 п.п. до 7%. В сегменте автомобилей с пробегом возрастом 10 – 12 лет доля снизилась до 13%, а среди самых «возрастных» - свыше 12 лет выросла на 5 п.п. - до 60%.

Эта информация актуальна и для клиентов банка «Открытие».

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