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Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятел...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 12 месяцев 2024 года. Всего специалисты выполнили 99 690 исследований качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь – нефти. При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

В течение 2024 года три аккредитованные испытательные лаборатории нефти прошли процедуру подтверждения компетентности, одна лаборатория по нефтепродуктам прошла оценку состояния измерения.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов предприятия. Отслеживать качество на высоком уровне специалистам позволяют десятки инновационных приборов. В 2024 году парк оборудования ИЛ пополнили 39 единиц лабораторных приборов. В их числе - аппараты для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов, плотномеры, аппарат для определения предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов, анализаторы для определения серы в нефти, холодильник для охлаждения проб нефти, влагомер лабораторный, печь муфельная, колбонагреватели, термостаты и титраторы для определения воды. Расширение приборного парка инновационным оборудованием оптимизирует контроль качества транспортируемых нефти и нефтепродуктов, а также повышает достоверность результатов испытаний, выдаваемых испытательными лабораториями.

В сентябре 2024 года в ИЛ АО «Транснефть – Прикамье» в промышленную эксплуатацию введен программно-аппаратный комплекс (ПАК) ЕЛИС, который предназначен для снижения количества ошибок ручного ввода данных в ЕЛИС за счет автоматического получения данных напрямую с лабораторного оборудования. ПАК ЕЛИС обеспечивает сбор результатов испытаний и их передачу в КИС ЕЛИС.

Персонал лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно её повышает. За 2024 год подготовку и переподготовку по профессиональным программам прошли 15 человек.

В рамках централизованного обучения специалистов испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть» руководители лабораторий приняли участие в тренинг-семинаре на базе ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж» по программе «Компетентность лабораторий ПАО «Транснефть».

На постоянной основе проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки порядка и правильности действий, практических навыков персонала ИЛ при возникновении нештатных ситуаций.

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