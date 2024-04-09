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Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили около 23 тыс. исследований за 1 квартал 2024 года

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили около 23 тыс. исследований за 1 квартал 2024 года

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 3 месяца 2024 года. Всего выполнено 22629 исследований качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах предприятия функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь – нефти. С помощью отборов и анализа проб подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Инфраструктура и функции ИЛ интегрированы в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где обработка поступивших данных о качестве нефти и нефтепродуктов происходит автоматически. Программа позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизировать процессы, повысить контроль.

Персонал лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. На вооружении специалистов - инновационные приборы, которые позволяют на высоком уровне отслеживать качество нефти и нефтепродуктов.

С начала 2024 года парк оборудования ИЛ пополнили 12 единиц лабораторных приборов. В их числе - аппараты для определения фракционного состава нефти, плотномеры, а также холодильник для охлаждения проб нефти.

Ежеквартально проводится техническое обучение для сотрудников лабораторий в целях поддержания и закрепления профессиональных компетенций, ежегодно проводятся учебно-тренировочные занятия для отработки действий при возможных нештатных ситуациях.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением производственной деятельности ПАО «Транснефть» в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов.

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