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Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили более 25 тыс. исследований за I квартал 2025 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятел...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий предприятия за I квартал 2025 года. Всего специалисты выполнили 25 068 исследований качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь – нефти. При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

Постоянное совершенствование оборудования для исследований — ключевое направление в сфере контроля качества нефти и нефтепродуктов. Отслеживать качество на высоком уровне специалистам позволяют десятки инновационных приборов.

С целью оптимизации технологического процесса контроля качества нефти при транспортировке по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть», а также повышения достоверности результатов испытаний в первом квартале 2025 года парк оборудования четырех лабораторий пополнен автоматическими титраторами для измерения массовой доли воды в нефти. В настоящее время проводится опытная эксплуатация данного оборудования. Кроме того, получены хроматографический комплекс, термостаты для определения плотности и давления насыщенных паров, циркуляционный термостат и аппарат для определения механических примесей. Регулярное расширение приборного парка инновационным оборудованием оптимизирует контроль качества транспортируемых нефти и нефтепродуктов, а также повышает достоверность результатов испытаний.

На постоянной основе проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки порядка и правильности действий, практических навыков персонала лабораторий при возникновении нештатных ситуаций. В рамках централизованного обучения персонала в феврале текущего года на базе ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж» прошел тренинг-семинар «Команда качества ПАО «Транснефть» для руководителей отделов качества нефти и нефтепродуктов ОСТ. В числе прочих на семинаре обсуждались перспективные планы развития и проблемные вопросы.

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