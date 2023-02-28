Новости России
· Служба новостей

"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Минобороны РФ: США попытаются провести провокации на Украине с психотропным веществом Би-Зет
"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Фото: открытые источники

В Минобороны России заявили, что США предпримут попытку провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного вещества Би-Зет. Оно широко применялось американцами в период конфликта во Вьетнаме, проинформировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта", - сказал Кириллов.

Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), вещество Би-Зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО.

"Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - отметил Кириллов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Интересное

48 минут назад

Новые отношения или депрессия: казанский таролог приоткрыла завесу и показала, что ждет вас весной 2023 года

тараканов уничтожение москва

Новости Казани

18 часов назад

«Это уже седьмая волна пандемии»: чего ждать от ковида весной-2023

Новости Казани

15 часов назад

Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

перевозка гаража манипулятором цена в Санкт-Петербурге

Новости России

4 часа назад

"Мешки не пустые, честное слово": ЧВК "Вагнер" показали гору трупов всушников, которая осталась после прогулки "музыкантов" у Артемовска (фото)

Новости Казани

день назад

Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

Новости Казани

23 часа назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Новости России

день назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки
Новости Казани
час назад

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Новости России

53 минуты назад

"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Интересное

18 часов назад

“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему

Новости России

час назад

"Hello! My name is Mark Wahlberg. Я приехал сюда воевать за Россию": на СВО нашелся полный двойник голливудского актера Марка Уолберга

Новости мира

3 часа назад

"Наконец-то дошло!": в офисе Зеленского робко признали, что Украина как государство может исчезнуть
"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане
Новости Казани
час назад

"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане

Новости мира

4 часа назад

"Половину времени он не знает, где находится": бывший врач Белого дома заявил, что Байден крайне опасен для страны

Новости мира

4 часа назад

"Второго такого не будет!": Лукашенко заявил о сложившейся сейчас уникальной ситуации, когда можно быстро положить конец конфликту на Украине

Новости мира

10 часов назад

"Он же тебя в пыль сотрет одним щелчком пальцев": британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть
Редакция помогает
6 дней назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть