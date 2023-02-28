"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет
Фото: открытые источники
В Минобороны России заявили, что США предпримут попытку провести масштабные провокации на Украине с использованием боевого психотропного вещества Би-Зет. Оно широко применялось американцами в период конфликта во Вьетнаме, проинформировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта", - сказал Кириллов.
Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), вещество Би-Зет является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО.
"Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - отметил Кириллов.