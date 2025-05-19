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Испытания и ограничения: Рунический гороскоп на неделю с 20-го по 25 мая для всех знаков зодиака

Рунолог Игорь Вечерский составил прогноз на нед...

rsute.ru

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Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая 2025: рунический прогноз для всех знаков

Рунолог Игорь Вечерский анализирует энергетический фон недели с 19 по 25 мая с помощью рун. Некоторых ждёт подъём и защита, других — переосмысление и внутренние трансформации.

Овен

Руны: Дагаз, перев. Отал, Альгиз

Переход на новый уровень — но сначала пересмотрите старые установки. Вас защищают, интуиция сильна. Полагайтесь на внутренний голос.

Телец

Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху

Поток эмоций и самопознания, но финансовая нестабильность требует бережности. Не распыляйтесь — держите фокус.

Близнецы

Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана

Прорыв и инсайты возможны, но не забывайте о заботе о себе. Мягкость и отдых — тоже сила.

Рак

Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз

Ощущение изоляции сменяется внутренним светом. Перемены будут резкими, но очищающими. Главное — отпустить старое.

Лев

Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено

Интуиция — ваш щит. Творчество вернёт энергию. Избегайте перегрузки чужими эмоциями.

Дева

Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал

Пауза и переосмысление пути. Ищите ресурс в семье и корнях. Дом — источник силы.

Весы

Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана

Нужны решимость и терпение. Через ограничения рождается рост. Идеальное время для заботы и восстановления.

Скорпион

Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье

Не тащите всё на себе. Движение придёт через поддержку, а радость — в простых вещах.

Стрелец

Руны: Кено, Соуло, Феху

Удачная неделя: успех, энергия, результат. Делитесь светом, но сохраняйте баланс.

Козерог

Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто

Тройное «стоп» — не провал, а пауза для перезагрузки. Энергия вернётся, если отпустите контроль.

Водолей

Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз

Испытания ведут к очищению. Вы не одни — опирайтесь на внутренний стержень и действуйте по совести.

Рыбы

Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху

Сила в словах. Делитесь, пишите, говорите. Не гонитесь за внешним — ценность уже в вас, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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