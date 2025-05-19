Испытания и ограничения: Рунический гороскоп на неделю с 20-го по 25 мая для всех знаков зодиака
rsute.ru
Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая 2025: рунический прогноз для всех знаков
Рунолог Игорь Вечерский анализирует энергетический фон недели с 19 по 25 мая с помощью рун. Некоторых ждёт подъём и защита, других — переосмысление и внутренние трансформации.
Овен
Руны: Дагаз, перев. Отал, Альгиз
Переход на новый уровень — но сначала пересмотрите старые установки. Вас защищают, интуиция сильна. Полагайтесь на внутренний голос.
Телец
Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху
Поток эмоций и самопознания, но финансовая нестабильность требует бережности. Не распыляйтесь — держите фокус.
Близнецы
Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана
Прорыв и инсайты возможны, но не забывайте о заботе о себе. Мягкость и отдых — тоже сила.
Рак
Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз
Ощущение изоляции сменяется внутренним светом. Перемены будут резкими, но очищающими. Главное — отпустить старое.
Лев
Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено
Интуиция — ваш щит. Творчество вернёт энергию. Избегайте перегрузки чужими эмоциями.
Дева
Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал
Пауза и переосмысление пути. Ищите ресурс в семье и корнях. Дом — источник силы.
Весы
Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана
Нужны решимость и терпение. Через ограничения рождается рост. Идеальное время для заботы и восстановления.
Скорпион
Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье
Не тащите всё на себе. Движение придёт через поддержку, а радость — в простых вещах.
Стрелец
Руны: Кено, Соуло, Феху
Удачная неделя: успех, энергия, результат. Делитесь светом, но сохраняйте баланс.
Козерог
Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто
Тройное «стоп» — не провал, а пауза для перезагрузки. Энергия вернётся, если отпустите контроль.
Водолей
Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз
Испытания ведут к очищению. Вы не одни — опирайтесь на внутренний стержень и действуйте по совести.
Рыбы
Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху
Сила в словах. Делитесь, пишите, говорите. Не гонитесь за внешним — ценность уже в вас, сообщает life.
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