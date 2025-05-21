Испытания и ограничения для всех: Рунический гороскоп на неделю с 21-го по 25 мая для знаков зодиака

Руны предупреждают: неделя будет полна трансформаций, эмоциональных открытий и личных решений.

Для одних это время роста, для других — момент отдыха и переоценки. Что сулят древние символы каждому знаку?

Овен

Руны: Дагаз, перев. Отал, Альгиз

Неделя глубокой внутренней трансформации. Чтобы перейти на новый уровень, отпустите старые убеждения. Интуиция — главный ориентир, она подскажет, где выход. Вас защищают, но выбор — за вами.

Телец

Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху

Эмоциональный фон усилен. Возможны самокопание и колебания, особенно в финансовых вопросах. Будьте внимательны к расходам, сохраняйте фокус и не распыляйтесь на второстепенное.

Близнецы

Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана

Неделя внутренних озарений. Не бойтесь остановиться и прислушаться к себе. Забота о теле и отдых помогут усвоить новые смыслы. Внешние ответы придут позже — сейчас главное внутреннее равновесие.

Рак

Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз

Возможно ощущение одиночества. Это этап очищения и перезагрузки. Позвольте разрушиться тому, что больше не работает — за этим последует рост и внутренний свет.

Лев

Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено

Интуиция на пике — доверяйте себе. Прилив вдохновения поможет реализовать творческие идеи. Но берегите личные границы — чужие эмоции могут высасывать энергию.

Дева

Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал

Возможна временная остановка или отклонение от пути. Не сопротивляйтесь. Сейчас важно укорениться в доме, семье, себе. Восстановите опору, прежде чем двигаться дальше.

Весы

Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана

Сложная неделя, но полная возможностей. Через ограничения — к росту. Заботьтесь о себе, восстанавливайте силы. Это подготовка к будущему прорыву.

Скорпион

Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье

Делегируйте и принимайте помощь — не всё нужно тянуть в одиночку. Радость — в деталях: в быте, поддержке, простых вещах. Остановитесь и почувствуйте это.

Стрелец

Руны: Кено, Соуло, Феху

Сильная, яркая неделя. Удача и энергия на вашей стороне. Действуйте, проявляйтесь, делитесь светом, но не теряйте баланса — избегайте выгорания.

Козерог

Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто

Три перевёрнутые руны — сигнал к паузе. Сейчас важно не бороться, а отпустить и позволить событиям развиваться самостоятельно. Это не поражение, а возможность перезагрузки.

Водолей

Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз

Неделя испытаний, но они несут очищение и укрепление. Опора рядом — и в людях, и в вас самих. Главное — быть честным и не предавать себя.

Рыбы

Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху

В центре внимания — слово, коммуникация, самовыражение. Пишите, делитесь, формулируйте. Не гонитесь за внешним — сила и смысл уже внутри вас.