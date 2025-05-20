Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Испытания и ограничения для всех: Рунический гороскоп на неделю с 20-го по 25 мая для знаков зодиака

Рунолог Игорь Вечерский раскрывает символику не...

aiophotoz.com

Подписаться на Дзен.канал

Овен

Руны: Дагаз, перевёрнутая Отал, Альгиз

Неделя трансформации. Чтобы перейти на новый уровень, отпустите устаревшие убеждения. Интуиция — ваш главный советчик. Вас защищают, но всё зависит от внутреннего выбора.

Телец

Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху

Много эмоций, самокопание и тонкое восприятие. Будьте аккуратны с финансами — возможны потери. Сохраняйте концентрацию, не распыляйтесь.

Близнецы

Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана

Могут прийти неожиданные открытия и озарения. Но важнее — уделить время себе. Отдых и забота о теле помогут переработать новые смыслы.

Рак

Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз

Период одиночества может казаться тяжёлым, но он очищает. За этим — вспышка внутреннего света. Позвольте разрушиться тому, что больше не работает.

Лев

Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено

Интуиция особенно сильна — она защитит от лишнего. Вдохновение и творчество придадут сил. Но берегите границы: чужие эмоции могут истощать.

Дева

Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал

Пришло время замедлиться. Возможна временная остановка пути. Возьмите опору в доме, родовых связях и внутренней устойчивости.

Весы

Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана

Неделя не из лёгких, но даёт шанс на рост. Через ограничения вы выходите на новый уровень. Позаботьтесь о себе и восстановите ресурс.

Скорпион

Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье

Не берите всё на себя. Делегируйте, принимайте помощь. Радость уже рядом — в мелочах, рутине и обычной поддержке.

Стрелец

Руны: Кено, Соуло, Феху

Неделя силы, успеха и притока энергии. Есть шанс получить конкретные плоды. Делитесь своим светом, но не забывайте о балансе.

Козерог

Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто

Тройной сигнал к паузе. Это не поражение, а возможность перезагрузки. Позвольте событиям идти своим чередом, отпустите контроль.

Водолей

Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз

Испытания и внутренние конфликты очищают путь. У вас есть опора — и внутри, и вовне. Главное — действовать честно и по совести.

Рыбы

Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху

Неделя акцента на слово: пишите, говорите, делитесь мыслями. Не гонитесь за внешним успехом — сила уже внутри вас.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

как убрать плесень со стен в погребе белую

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Не у нас

час назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

банджо уроки в Москве

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

час назад

В Крыму напомнили отдыхающим о запрете запуска дронов
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

час назад

Ученые сняли все сомнения: В Австралии нашли 71 новый вид смоляных пчел

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

Не у нас

час назад

Автобусы «Нефаз» получат премиальную автоматическую коробку от Aurus

Не у нас

час назад

Туристам предложили за 5 тысяч слетать в Дубай: но есть нюанс
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
6 часов назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

час назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях

Не у нас

час назад

CNN: Туристы не едут в Японию из-за предсказаний в манге

Не у нас

час назад

Genotek: выявлен ген снижающий алкогольную зависимость у славян на 25-32%
Не только для городских: в Татарстане школьнико...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн