Испытания и ограничения для всех: Рунический гороскоп на неделю с 20-го по 25 мая для знаков зодиака

Овен

Руны: Дагаз, перевёрнутая Отал, Альгиз

Неделя трансформации. Чтобы перейти на новый уровень, отпустите устаревшие убеждения. Интуиция — ваш главный советчик. Вас защищают, но всё зависит от внутреннего выбора.

Телец

Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху

Много эмоций, самокопание и тонкое восприятие. Будьте аккуратны с финансами — возможны потери. Сохраняйте концентрацию, не распыляйтесь.

Близнецы

Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана

Могут прийти неожиданные открытия и озарения. Но важнее — уделить время себе. Отдых и забота о теле помогут переработать новые смыслы.

Рак

Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз

Период одиночества может казаться тяжёлым, но он очищает. За этим — вспышка внутреннего света. Позвольте разрушиться тому, что больше не работает.

Лев

Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено

Интуиция особенно сильна — она защитит от лишнего. Вдохновение и творчество придадут сил. Но берегите границы: чужие эмоции могут истощать.

Дева

Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал

Пришло время замедлиться. Возможна временная остановка пути. Возьмите опору в доме, родовых связях и внутренней устойчивости.

Весы

Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана

Неделя не из лёгких, но даёт шанс на рост. Через ограничения вы выходите на новый уровень. Позаботьтесь о себе и восстановите ресурс.

Скорпион

Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье

Не берите всё на себя. Делегируйте, принимайте помощь. Радость уже рядом — в мелочах, рутине и обычной поддержке.

Стрелец

Руны: Кено, Соуло, Феху

Неделя силы, успеха и притока энергии. Есть шанс получить конкретные плоды. Делитесь своим светом, но не забывайте о балансе.

Козерог

Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто

Тройной сигнал к паузе. Это не поражение, а возможность перезагрузки. Позвольте событиям идти своим чередом, отпустите контроль.

Водолей

Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз

Испытания и внутренние конфликты очищают путь. У вас есть опора — и внутри, и вовне. Главное — действовать честно и по совести.

Рыбы

Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху

Неделя акцента на слово: пишите, говорите, делитесь мыслями. Не гонитесь за внешним успехом — сила уже внутри вас.