Испытания и ограничения для всех: Рунический гороскоп на неделю с 20-го по 25 мая для знаков зодиака
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Овен
Руны: Дагаз, перевёрнутая Отал, Альгиз
Неделя трансформации. Чтобы перейти на новый уровень, отпустите устаревшие убеждения. Интуиция — ваш главный советчик. Вас защищают, но всё зависит от внутреннего выбора.
Телец
Руны: Лагуз, Эваз, перев. Феху
Много эмоций, самокопание и тонкое восприятие. Будьте аккуратны с финансами — возможны потери. Сохраняйте концентрацию, не распыляйтесь.
Близнецы
Руны: Турисаз, Перто, перев. Беркана
Могут прийти неожиданные открытия и озарения. Но важнее — уделить время себе. Отдых и забота о теле помогут переработать новые смыслы.
Рак
Руны: перев. Манназ, Соуло, Хагалаз
Период одиночества может казаться тяжёлым, но он очищает. За этим — вспышка внутреннего света. Позвольте разрушиться тому, что больше не работает.
Лев
Руны: Альгиз, перев. Лагуз, Кено
Интуиция особенно сильна — она защитит от лишнего. Вдохновение и творчество придадут сил. Но берегите границы: чужие эмоции могут истощать.
Дева
Руны: Эйваз, перев. Райдо, Отал
Пришло время замедлиться. Возможна временная остановка пути. Возьмите опору в доме, родовых связях и внутренней устойчивости.
Весы
Руны: Турисаз, Наутиз, Беркана
Неделя не из лёгких, но даёт шанс на рост. Через ограничения вы выходите на новый уровень. Позаботьтесь о себе и восстановите ресурс.
Скорпион
Руны: перев. Беркана, Эваз, Вунье
Не берите всё на себя. Делегируйте, принимайте помощь. Радость уже рядом — в мелочах, рутине и обычной поддержке.
Стрелец
Руны: Кено, Соуло, Феху
Неделя силы, успеха и притока энергии. Есть шанс получить конкретные плоды. Делитесь своим светом, но не забывайте о балансе.
Козерог
Руны: перев. Тейваз, перев. Эваз, перев. Перто
Тройной сигнал к паузе. Это не поражение, а возможность перезагрузки. Позвольте событиям идти своим чередом, отпустите контроль.
Водолей
Руны: Наутиз, Альгиз, Хагалаз
Испытания и внутренние конфликты очищают путь. У вас есть опора — и внутри, и вовне. Главное — действовать честно и по совести.
Рыбы
Руны: перев. Тейваз, Ансуз, перев. Феху
Неделя акцента на слово: пишите, говорите, делитесь мыслями. Не гонитесь за внешним успехом — сила уже внутри вас.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец