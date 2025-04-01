Использую рецепт творожной запеканки без манки теперь всегда – получается как суфле и тает во рту
playbookpro.ru
Творожная запеканка — это блюдо, которое всегда остаётся вне конкуренции. Простой рецепт запеканки без муки и манки, что делает её особенно лёгкой и воздушной.
Ингредиенты:
400 г творожной пасты
3 куриных яйца
5 ст. ложек сахара
2 ст. ложки сметаны (с горкой)
2 ст. ложки крахмала (с горкой)
Соль по вкусу
Ванильный сахар
Сливочное масло для смазывания формы
Приготовление:
В миске соедините творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбейте до однородной массы.
В отдельной ёмкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков.
Аккуратно введите белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, тщательно перемешав.
Выложите массу в форму для запеканки, предварительно смазанную сливочным маслом.
Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-40 минут.
Учтите, что запеканка будет пышной во время выпекания, но после остывания она немного оссядет. Это абсолютно нормально и не повлияет на вкус блюда. Такой вариант предлагает ИА KrasnoyarskMedia.
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