Использую рецепт творожной запеканки без манки теперь всегда – получается как суфле и тает во рту

Творожная запеканка — это блюдо, которое всегда остаётся вне конкуренции. Простой рецепт запеканки без муки и манки, что делает её особенно лёгкой и воздушной.

Ингредиенты:

400 г творожной пасты

3 куриных яйца

5 ст. ложек сахара

2 ст. ложки сметаны (с горкой)

2 ст. ложки крахмала (с горкой)

Соль по вкусу

Ванильный сахар

Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

В миске соедините творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбейте до однородной массы. В отдельной ёмкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков. Аккуратно введите белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, тщательно перемешав. Выложите массу в форму для запеканки, предварительно смазанную сливочным маслом. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-40 минут.

Учтите, что запеканка будет пышной во время выпекания, но после остывания она немного оссядет. Это абсолютно нормально и не повлияет на вкус блюда. Такой вариант предлагает ИА KrasnoyarskMedia.