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Использую рецепт творожной запеканки без манки теперь всегда – получается как суфле и тает во рту

Творожная запеканка — это блюдо, которое всегда...

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Творожная запеканка — это блюдо, которое всегда остаётся вне конкуренции. Простой рецепт запеканки без муки и манки, что делает её особенно лёгкой и воздушной.

Ингредиенты:

  • 400 г творожной пасты

  • 3 куриных яйца

  • 5 ст. ложек сахара

  • 2 ст. ложки сметаны (с горкой)

  • 2 ст. ложки крахмала (с горкой)

  • Соль по вкусу

  • Ванильный сахар

  • Сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

  1. В миске соедините творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбейте до однородной массы.

  2. В отдельной ёмкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков.

  3. Аккуратно введите белки в тесто с помощью силиконовой лопатки, тщательно перемешав.

  4. Выложите массу в форму для запеканки, предварительно смазанную сливочным маслом.

  5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35-40 минут.

Учтите, что запеканка будет пышной во время выпекания, но после остывания она немного оссядет. Это абсолютно нормально и не повлияет на вкус блюда. Такой вариант предлагает ИА KrasnoyarskMedia.

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