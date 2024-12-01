Испарится с полок магазина с 1 декабря: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В эпоху цифровизации и повышенного внимания к экологии крупные торговые сети России принимают решение об исключении бумажных каталогов из своих магазинов. Эти традиционные брошюры, которые долгие годы служили покупателям основным источником информации о товарах и скидках, уходят в прошлое. Переход на более устойчивые и технологически продвинутые методы коммуникации с клиентами становится новой нормой в розничной торговле.

Причины изменений

Согласно сообщению PRIMPRESS, основные причины, по которым ритейлеры отказываются от печатных каталогов, включают экономическую эффективность и стремление к сокращению экологического следа. Это решение также укладывается в глобальные тренды сокращения использования бумаги, аналогично отказу от бумажных чеков, что уже стало практикой во многих странах.

Альтернативы бумажным каталогам

Торговые сети, такие как «Пятерочка» и «Магнит», уже нашли альтернативные способы информирования своих клиентов о текущих предложениях:

«Пятерочка» будет использовать большие информационные плакаты внутри магазинов, чтобы покупатели могли ознакомиться с актуальными акциями во время покупок.

будет использовать большие информационные плакаты внутри магазинов, чтобы покупатели могли ознакомиться с актуальными акциями во время покупок. «Магнит» переходит на цифровые платформы, активно используя социальные сети для оповещения о скидках и проведения розыгрышей призов, что не только удобно для потребителей, но и способствует повышению их вовлеченности.

Преимущества цифрового формата

Цифровые форматы предложений позволяют потребителям быть всегда в курсе последних акций, даже не посещая магазин. Это также упрощает процесс обновления информации, позволяя торговым сетям быстро реагировать на изменения в ассортименте и предложениях. Более того, использование цифровых каналов снижает расходы и поддерживает устойчивое потребление, минимизируя отходы и воздействие на окружающую среду.

Заключение

Отказ от бумажных каталогов в пользу цифровых и экологически чистых альтернатив подчеркивает общую тенденцию к устойчивости и инновациям в ритейле. Эти изменения не только поддерживают экологическую ответственность, но и открывают новые возможности для взаимодействия с потребителями, делая шопинг более удобным и современным.