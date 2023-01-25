Новости России
· Служба новостей

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Фото: ya62.ru

Российский бизнесмен Александр Тютин, осужденный за убийство четырех человек в 2021 году, на днях вылетел в Турцию. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, бывший российский заключенный отслужил в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и был освобожден по истечении шестимесячного контракта. Он стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии №9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, Тютина взяли несмотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Издание отмечает, что из зоны СВО, несмотря на преклонный возраст и службу штурмовиком, Тютин вернулся без единого ранения. После чего немедленно отбыл в Турцию, куда ранее вылетела его супруга.

Он стал фигурантом уголовного дела в 2018 году, когда, не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. Но под видом киллера оказался оперативник МВД и Тютина задержали.

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин также является заказчиком убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства "Серебряный ручей".

Мотивом преступления стали деньги, имущество и наследство.

Александр Тютин был осужден в 2021 году по решению суда присяжных.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Редакция помогает

день назад

Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Новости России

день назад

"Надо поменять мужиков на передовой": военкор Сладков заявил, что он уверен в проведении второй волны мобилизации в России

Новости Казани

16 часов назад

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Редакция помогает

2 дня назад

Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней

Профи - курсы английского языка для путешествий

Новости мира

23 часа назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Новости Казани

день назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Новости России

23 часа назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости России

23 часа назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью
Новости Казани
17 часов назад

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Новости России

час назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Редакция помогает

день назад

Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Новости мира

10 часов назад

"Вообще очумели": Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Новости России

14 часов назад

В желудке девушки врачи обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка
Власти Казани выразили опасения, что уже скоро из столицы Татарстана некуда станет вывозить отходы

Новости России

14 часов назад

В Кремле ответили на вопрос, будут ли россиянам ограничивать пересечения границ

Новости России

14 часов назад

Российские военные уничтожили десант ВСУ, все-таки решившийся форсировать Днепр

Новости России

16 часов назад

Зеленский, забыв о кувалде "Вагнера", обратился с просьбой к ЦРУ убить Евгения Пригожина
Кому рожать, а кому бежать: расклад для всех знаков зодиака на 2023 год от казанского таролога