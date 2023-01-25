"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Российский бизнесмен Александр Тютин, осужденный за убийство четырех человек в 2021 году, на днях вылетел в Турцию. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, бывший российский заключенный отслужил в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и был освобожден по истечении шестимесячного контракта. Он стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии №9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, Тютина взяли несмотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Издание отмечает, что из зоны СВО, несмотря на преклонный возраст и службу штурмовиком, Тютин вернулся без единого ранения. После чего немедленно отбыл в Турцию, куда ранее вылетела его супруга.

Он стал фигурантом уголовного дела в 2018 году, когда, не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. Но под видом киллера оказался оперативник МВД и Тютина задержали.

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин также является заказчиком убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства "Серебряный ручей".

Мотивом преступления стали деньги, имущество и наследство.

Александр Тютин был осужден в 2021 году по решению суда присяжных.