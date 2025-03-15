Исконные белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

В каждом уголке мира найдутся свои кулинарные шедевры, но особое место занимают белорусские колдуны — пышные картофельные зразы с мясной начинкой, которые не оставят равнодушным ни одного гурмана. Сегодня мы раскроем секреты идеального рецепта, благодаря которому ваша семья будет просить добавки.

Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, представляющее собой картофельные котлеты с различными видами мясной начинки. Внешне они напоминают большие зразы или пирожки, но особенность заключается в уникальной текстуре и сочетании ингредиентов.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Фарш мясной (смешанный или говядина) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3-4 ст. ложки (или по необходимости)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и сварите его в подсоленной воде до готовности. Затем разомните в пюре, лучше всего использовать для этого толкушку, чтобы избежать комков.

Дайте пюре остыть до комнатной температуры. Приготовление начинки: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.

Смешайте лук с фаршем, добавьте соль и перец. Обжарьте всё вместе ещё несколько минут. Формирование колдунов: В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте. Тесто должно получиться мягким, но не прилипать к рукам.

Отщипните кусок теста, сформируйте лепешку, положите в середину порцию мясной начинки.

Аккуратно защипите края, формируя колдун. Жарка: Обваляйте каждый колдун в муке и обжаривайте на среднем огне в достаточном количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать белорусские колдуны лучше всего горячими, смазав сметаной или подав с грибным соусом.

Почему это блюдо стоит попробовать каждому?

Белорусские колдуны — это не просто ужин, это возможность погрузиться в мир белорусской кулинарной традиции, которая удивляет своим разнообразием и вкусом. Это блюдо объединяет в себе простоту приготовления и изысканность вкуса, что делает его идеальным выбором для семейного ужина или торжественного застолья.

Попробуйте приготовить настоящие белорусские колдуны по этому рецепту, и вы убедитесь, что даже обыденные ингредиенты могут превратиться в кулинарный шедевр.