Исконные белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: элементарный, но очень вкусный рецепт

Белорусская кухня известна своими сытными и домашними блюдами, и колдуны — одно из самых ярких. Это пышные картофельные зразы с сочной мясной начинкой, которые точно понравятся всей семье. Делимся проверенным рецептом!

Что такое колдуны

Колдуны — это картофельные котлеты с начинкой из фарша. Снаружи они похожи на зразы, но внутри — мягкое картофельное тесто и ароматное мясо. Простые продукты, но результат — потрясающий.

Что понадобится

Картофель — 1 кг

Фарш (смешанный или говяжий) — 500 г

Лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Масло для жарки

Как готовить

Сначала картофель:

Очистите, сварите в подсоленной воде и разомните в пюре. Остудите. Теперь начинка:

Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до румяного цвета. Смешайте с фаршем, приправьте и слегка обжарьте всё вместе. Собираем колдуны:

В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, перемешайте. Масса должна быть мягкой, но держать форму. Сформируйте лепёшку, положите в центр начинку и аккуратно защипните края. Обжариваем:

Обваляйте заготовки в муке и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подача

Лучше всего подавать колдуны горячими — со сметаной или грибным соусом. Это блюдо отлично подойдёт и для обычного ужина, и для праздничного стола.

Почему стоит попробовать

Колдуны — это вкусная классика, где простые продукты превращаются в нечто особенное. Рецепт несложный, а результат точно удивит — сытно, ароматно и по-домашнему. Обязательно приготовьте — и вы поймёте, почему это блюдо любят в каждой белорусской семье.