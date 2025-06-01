Исконные белорусские колдуны - вся семья будет просить добавки: элементарный, но очень вкусный рецепт
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Белорусская кухня известна своими сытными и домашними блюдами, и колдуны — одно из самых ярких. Это пышные картофельные зразы с сочной мясной начинкой, которые точно понравятся всей семье. Делимся проверенным рецептом!
Что такое колдуны
Колдуны — это картофельные котлеты с начинкой из фарша. Снаружи они похожи на зразы, но внутри — мягкое картофельное тесто и ароматное мясо. Простые продукты, но результат — потрясающий.
Что понадобится
Картофель — 1 кг
Фарш (смешанный или говяжий) — 500 г
Лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Масло для жарки
Как готовить
Сначала картофель:
Очистите, сварите в подсоленной воде и разомните в пюре. Остудите.
Теперь начинка:
Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до румяного цвета. Смешайте с фаршем, приправьте и слегка обжарьте всё вместе.
Собираем колдуны:
В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, перемешайте. Масса должна быть мягкой, но держать форму. Сформируйте лепёшку, положите в центр начинку и аккуратно защипните края.
Обжариваем:
Обваляйте заготовки в муке и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
Подача
Лучше всего подавать колдуны горячими — со сметаной или грибным соусом. Это блюдо отлично подойдёт и для обычного ужина, и для праздничного стола.
Почему стоит попробовать
Колдуны — это вкусная классика, где простые продукты превращаются в нечто особенное. Рецепт несложный, а результат точно удивит — сытно, ароматно и по-домашнему. Обязательно приготовьте — и вы поймёте, почему это блюдо любят в каждой белорусской семье.
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