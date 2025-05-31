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Исконные белорусские колдуны - вся семья будет молить о добавке: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — это традиционное блюдо, п...

standart67.ru

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Белорусские колдуны — это традиционное блюдо, представляющее собой картофельные котлеты с мясной начинкой. Они напоминают большие зразы или пирожки, но имеют особую текстуру и неповторимый вкус. Попробуйте приготовить их по нашему простому рецепту — и ваша семья обязательно попросит добавки!

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Мясной фарш (смешанный или говядина) — 500 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 3–4 ст. ложки (или по необходимости)

  • Соль, перец — по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Подготовка картофеля:
Очистите картофель и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните его в пюре, лучше толкушкой, чтобы не осталось комков. Дайте пюре остыть до комнатной температуры.

2. Начинка:
Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к ним мясной фарш, посолите, поперчите и продолжайте обжаривать ещё несколько минут.

3. Формирование колдунов:
В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте до мягкого, не липнущего к рукам теста. Отщипните кусок, сформируйте лепешку, положите в центр мясную начинку и аккуратно защипите края.

4. Жарка:
Обваляйте каждую котлету в муке и обжаривайте на среднем огне в достаточном количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача

Подавайте колдуны горячими, со сметаной или грибным соусом — так они раскроют свой насыщенный вкус.

Почему стоит попробовать?

Белорусские колдуны — это вкусное и сытное блюдо, которое сочетает простоту приготовления с богатым вкусом. Оно отражает кулинарные традиции Беларуси и отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Попробуйте приготовить колдуны по этому рецепту, и вы убедитесь, что даже обычные ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр!

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