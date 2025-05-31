Исконные белорусские колдуны - вся семья будет молить о добавке: простой, но очень вкусный рецепт
standart67.ru
Белорусские колдуны — это традиционное блюдо, представляющее собой картофельные котлеты с мясной начинкой. Они напоминают большие зразы или пирожки, но имеют особую текстуру и неповторимый вкус. Попробуйте приготовить их по нашему простому рецепту — и ваша семья обязательно попросит добавки!
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (смешанный или говядина) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки (или по необходимости)
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Подготовка картофеля:
Очистите картофель и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните его в пюре, лучше толкушкой, чтобы не осталось комков. Дайте пюре остыть до комнатной температуры.
2. Начинка:
Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к ним мясной фарш, посолите, поперчите и продолжайте обжаривать ещё несколько минут.
3. Формирование колдунов:
В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте до мягкого, не липнущего к рукам теста. Отщипните кусок, сформируйте лепешку, положите в центр мясную начинку и аккуратно защипите края.
4. Жарка:
Обваляйте каждую котлету в муке и обжаривайте на среднем огне в достаточном количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.
Подача
Подавайте колдуны горячими, со сметаной или грибным соусом — так они раскроют свой насыщенный вкус.
Почему стоит попробовать?
Белорусские колдуны — это вкусное и сытное блюдо, которое сочетает простоту приготовления с богатым вкусом. Оно отражает кулинарные традиции Беларуси и отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Попробуйте приготовить колдуны по этому рецепту, и вы убедитесь, что даже обычные ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр!
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