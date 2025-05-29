Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, представляющее собой пышные картофельные котлеты с сочной мясной начинкой. Простое и вкусное угощение, которое легко приготовить дома.

Что такое колдуны?

Это картофельные зразы с мягким тестом и мясным фаршем с луком и чесноком внутри. Они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, посолите и поперчите, обжаривайте вместе. В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, положите начинку и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом — так вкус раскроется лучше всего.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — простое в приготовлении и очень сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и украсит любой стол.