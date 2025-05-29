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Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Рецепт белорусских колдунов — пышных картофельн...

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Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, представляющее собой пышные картофельные котлеты с сочной мясной начинкой. Простое и вкусное угощение, которое легко приготовить дома.

Что такое колдуны?

Это картофельные зразы с мягким тестом и мясным фаршем с луком и чесноком внутри. Они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите.
  2. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, посолите и поперчите, обжаривайте вместе.
  3. В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
  4. Сформируйте лепешки, положите начинку и защипите края.
  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом — так вкус раскроется лучше всего.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — простое в приготовлении и очень сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и украсит любой стол.

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