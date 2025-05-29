Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой
Колдуны — традиционное белорусское блюдо, представляющее собой пышные картофельные котлеты с сочной мясной начинкой. Простое и вкусное угощение, которое легко приготовить дома.
Что такое колдуны?
Это картофельные зразы с мягким тестом и мясным фаршем с луком и чесноком внутри. Они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Пошаговый рецепт:
- Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите.
- Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, посолите и поперчите, обжаривайте вместе.
- В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
- Сформируйте лепешки, положите начинку и защипите края.
- Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом — так вкус раскроется лучше всего.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — простое в приготовлении и очень сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и украсит любой стол.
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