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Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: легкий, но очень вкусный рецепт

Пышные белорусские колдуны — это ароматные карт...

kasheloff.ru

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Колдуны — одно из самых узнаваемых блюд традиционной белорусской кухни.

Это не магия, а простое и невероятно вкусное сочетание картофельного теста и мясной начинки, которое легко приготовить дома.

Что такое колдуны?

По сути, это картофельные зразы с начинкой из мясного фарша, лука и чеснока. В отличие от обычных котлет, тесто здесь делается из картофельного пюре, а не муки или хлеба. Колдуны получаются нежными, пышными и с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

  1. Сварите картофель до готовности в подсоленной воде, разомните в пюре и дайте остыть.
  2. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности.
  3. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое и эластичное тесто.
  4. Сформируйте лепёшки, положите внутрь начинку и аккуратно защипните края.
  5. Обваляйте колдуны в муке и обжарьте на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими, лучше всего со сметаной или грибным соусом. Они также отлично сочетаются с квашеной капустой или солёными огурцами.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это не только часть кулинарной культуры Беларуси, но и удивительно сытное и уютное блюдо, которое понравится взрослым и детям. Простые ингредиенты, знакомый вкус — и никакой магии.

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