Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: легкий, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Колдуны — одно из самых узнаваемых блюд традиционной белорусской кухни.
Это не магия, а простое и невероятно вкусное сочетание картофельного теста и мясной начинки, которое легко приготовить дома.
Что такое колдуны?
По сути, это картофельные зразы с начинкой из мясного фарша, лука и чеснока. В отличие от обычных котлет, тесто здесь делается из картофельного пюре, а не муки или хлеба. Колдуны получаются нежными, пышными и с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Пошаговый рецепт:
- Сварите картофель до готовности в подсоленной воде, разомните в пюре и дайте остыть.
- Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности.
- В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое и эластичное тесто.
- Сформируйте лепёшки, положите внутрь начинку и аккуратно защипните края.
- Обваляйте колдуны в муке и обжарьте на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте горячими, лучше всего со сметаной или грибным соусом. Они также отлично сочетаются с квашеной капустой или солёными огурцами.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это не только часть кулинарной культуры Беларуси, но и удивительно сытное и уютное блюдо, которое понравится взрослым и детям. Простые ингредиенты, знакомый вкус — и никакой магии.
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