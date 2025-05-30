Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: легкий, но очень вкусный рецепт

Колдуны — одно из самых узнаваемых блюд традиционной белорусской кухни.

Это не магия, а простое и невероятно вкусное сочетание картофельного теста и мясной начинки, которое легко приготовить дома.

Что такое колдуны?

По сути, это картофельные зразы с начинкой из мясного фарша, лука и чеснока. В отличие от обычных котлет, тесто здесь делается из картофельного пюре, а не муки или хлеба. Колдуны получаются нежными, пышными и с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт:

Сварите картофель до готовности в подсоленной воде, разомните в пюре и дайте остыть. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, затем добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое и эластичное тесто. Сформируйте лепёшки, положите внутрь начинку и аккуратно защипните края. Обваляйте колдуны в муке и обжарьте на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими, лучше всего со сметаной или грибным соусом. Они также отлично сочетаются с квашеной капустой или солёными огурцами.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это не только часть кулинарной культуры Беларуси, но и удивительно сытное и уютное блюдо, которое понравится взрослым и детям. Простые ингредиенты, знакомый вкус — и никакой магии.