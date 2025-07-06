Исконно белорусские «колдуны» - вся наша семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное блюдо белорусской кухни, которое сочетает в себе пышное картофельное тесто с мясной начинкой. Эти зразы, обжаренные до золотистой корочки, восхищают разнообразием текстур и гармонией вкусов. Белорусские колдуны идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, затем сделайте пюре и остудите. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем. Обжаривайте до готовности. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача:

Подавайте горячими с любимым соусом, например, сметаной или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Оно идеально подойдет для сытного ужина или праздника, подарив всем незабываемый вкус белорусской кухни.