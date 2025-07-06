Исконно белорусские «колдуны» - вся наша семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Что такое колдуны?
Колдуны — это традиционное блюдо белорусской кухни, которое сочетает в себе пышное картофельное тесто с мясной начинкой. Эти зразы, обжаренные до золотистой корочки, восхищают разнообразием текстур и гармонией вкусов. Белорусские колдуны идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. ложки
- Соль и перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, затем сделайте пюре и остудите.
- Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем. Обжаривайте до готовности.
- В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
- Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края.
- Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Подача:
Подавайте горячими с любимым соусом, например, сметаной или грибным соусом.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Оно идеально подойдет для сытного ужина или праздника, подарив всем незабываемый вкус белорусской кухни.
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