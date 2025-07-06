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Исконно белорусские «колдуны» - вся наша семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Колдуны — это вкусное белорусское блюдо, которо...

kasheloff.ru

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Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное блюдо белорусской кухни, которое сочетает в себе пышное картофельное тесто с мясной начинкой. Эти зразы, обжаренные до золотистой корочки, восхищают разнообразием текстур и гармонией вкусов. Белорусские колдуны идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3–4 ст. ложки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, затем сделайте пюре и остудите.
  2. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем. Обжаривайте до готовности.
  3. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
  4. Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края.
  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача:

Подавайте горячими с любимым соусом, например, сметаной или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое не требует особых усилий в приготовлении. Оно идеально подойдет для сытного ужина или праздника, подарив всем незабываемый вкус белорусской кухни.

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