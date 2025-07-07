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Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Колдуны — это ароматное и сытное блюдо, которое...

kasheloff.ru

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Что такое колдуны?

Колдуны — это классическое белорусское блюдо, представляющее собой картофельные зразы с мясом. Они имеют хрустящую корочку и сочную начинку, что делает их не только вкусными, но и сытными. Такие колдуны станут прекрасным дополнением к любому столу — как для повседневного ужина, так и для праздника.

Необходимые ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 3–4 ст. ложки (при необходимости)

  • Соль и перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Инструкция по приготовлению:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и сделайте пюре, остудите.

  2. Обжарьте лук с чесноком, затем добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности.

  3. В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, замесите тесто.

  4. Сформируйте лепешки, в центре каждой — начинка. Защипите края и обваляйте в муке.

  5. Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать:

Подавайте с сметаной или грибным соусом для лучшего вкуса.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это отличный способ попробовать белорусскую кухню. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для всех любителей вкусной и простой еды, которая будет радовать как в будний, так и в праздничный день.

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