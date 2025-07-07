Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Что такое колдуны?
Колдуны — это классическое белорусское блюдо, представляющее собой картофельные зразы с мясом. Они имеют хрустящую корочку и сочную начинку, что делает их не только вкусными, но и сытными. Такие колдуны станут прекрасным дополнением к любому столу — как для повседневного ужина, так и для праздника.
Необходимые ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки (при необходимости)
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Инструкция по приготовлению:
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и сделайте пюре, остудите.
Обжарьте лук с чесноком, затем добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности.
В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, замесите тесто.
Сформируйте лепешки, в центре каждой — начинка. Защипите края и обваляйте в муке.
Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать:
Подавайте с сметаной или грибным соусом для лучшего вкуса.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это отличный способ попробовать белорусскую кухню. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для всех любителей вкусной и простой еды, которая будет радовать как в будний, так и в праздничный день.
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