Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Что такое колдуны?

Колдуны — это классическое белорусское блюдо, представляющее собой картофельные зразы с мясом. Они имеют хрустящую корочку и сочную начинку, что делает их не только вкусными, но и сытными. Такие колдуны станут прекрасным дополнением к любому столу — как для повседневного ужина, так и для праздника.

Необходимые ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки (при необходимости)

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Инструкция по приготовлению:

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и сделайте пюре, остудите. Обжарьте лук с чесноком, затем добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности. В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, замесите тесто. Сформируйте лепешки, в центре каждой — начинка. Защипите края и обваляйте в муке. Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать:

Подавайте с сметаной или грибным соусом для лучшего вкуса.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это отличный способ попробовать белорусскую кухню. Это сытное и ароматное блюдо идеально подходит для всех любителей вкусной и простой еды, которая будет радовать как в будний, так и в праздничный день.