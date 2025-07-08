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Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой и очень вкусный рецепт

Колдуны — это классическое блюдо белорусской ку...

kasheloff.ru

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Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, состоящее из картофельных зраз с мясной начинкой. Они обладают идеальным сочетанием текстур и вкусов. Картофельное тесто и сочная мясная начинка, обжаренные до золотистой корочки, создают настоящую гармонию на вашем столе. Это блюдо легко приготовить и оно станет отличным угощением для всей семьи.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг

  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 3–4 ст. ложки

  • Соль и перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, сделайте пюре и остудите.

  2. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности.

  3. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.

  4. Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края.

  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.

Как подавать:

Подавайте горячими с соусом по вкусу. Отлично подойдут сметана или грибной соус.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это не только вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ познакомиться с белорусской кухней. Простой в приготовлении, он станет отличным выбором для вечернего ужина или праздничного застолья.

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