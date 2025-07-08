Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой и очень вкусный рецепт

Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, состоящее из картофельных зраз с мясной начинкой. Они обладают идеальным сочетанием текстур и вкусов. Картофельное тесто и сочная мясная начинка, обжаренные до золотистой корочки, создают настоящую гармонию на вашем столе. Это блюдо легко приготовить и оно станет отличным угощением для всей семьи.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, сделайте пюре и остудите. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.

Как подавать:

Подавайте горячими с соусом по вкусу. Отлично подойдут сметана или грибной соус.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это не только вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ познакомиться с белорусской кухней. Простой в приготовлении, он станет отличным выбором для вечернего ужина или праздничного застолья.