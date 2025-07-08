Исконно белорусские «колдуны» - семья просит добавки: простой и очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Что такое колдуны?
Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, состоящее из картофельных зраз с мясной начинкой. Они обладают идеальным сочетанием текстур и вкусов. Картофельное тесто и сочная мясная начинка, обжаренные до золотистой корочки, создают настоящую гармонию на вашем столе. Это блюдо легко приготовить и оно станет отличным угощением для всей семьи.
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Как приготовить:
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, сделайте пюре и остудите.
Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности.
В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
Сформируйте лепешки, положите начинку в центр и защипите края.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки.
Как подавать:
Подавайте горячими с соусом по вкусу. Отлично подойдут сметана или грибной соус.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это не только вкусное и сытное блюдо, но и отличный способ познакомиться с белорусской кухней. Простой в приготовлении, он станет отличным выбором для вечернего ужина или праздничного застолья.
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