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Исконно белорусские «колдуны» — семья не может насытиться: простой, но невероятно вкусный рецепт

Белорусские колдуны — это пышные картофельные з...

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Белорусские колдуны — классический рецепт с мясной начинкой

Колдуны — это не просто традиционное блюдо белорусской кухни, но и настоящий кулинарный хит, который покоряет сердце каждого. Пышные картофельные зразы с сочной мясной начинкой, обжаренные до золотистой корочки, обеспечивают удивительное сочетание текстур и вкусов.

Что такое колдуны?

Это вкусное сочетание картофельного пюре с мясом и ароматными специями. Белорусские колдуны могут стать отличным сытным ужином или праздничным угощением для всей семьи.

Ингредиенты для приготовления:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
  • Соль и перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как готовить:

  1. Отварите картофель до мягкости в подсоленной воде, затем разомните его в пюре и остудите.
  2. Обжарьте мелко нарезанный лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем, и обжаривайте до готовности.
  3. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, замесите мягкое тесто.
  4. Сформируйте лепешки, добавьте начинку и защипите края.
  5. Обваляйте получившиеся колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими, с соусом на ваш вкус, например, со сметаной или грибным соусом, чтобы подчеркнуть вкус.

Почему стоит попробовать?

Этот рецепт — отличный способ попробовать белорусскую кухню в домашних условиях. Колдуны — сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении. Они идеально подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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