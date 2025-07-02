Исконно белорусские «колдуны» — семья не может насытиться: простой, но невероятно вкусный рецепт

Белорусские колдуны — классический рецепт с мясной начинкой

Колдуны — это не просто традиционное блюдо белорусской кухни, но и настоящий кулинарный хит, который покоряет сердце каждого. Пышные картофельные зразы с сочной мясной начинкой, обжаренные до золотистой корочки, обеспечивают удивительное сочетание текстур и вкусов.

Что такое колдуны?

Это вкусное сочетание картофельного пюре с мясом и ароматными специями. Белорусские колдуны могут стать отличным сытным ужином или праздничным угощением для всей семьи.

Ингредиенты для приготовления:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить:

Отварите картофель до мягкости в подсоленной воде, затем разомните его в пюре и остудите. Обжарьте мелко нарезанный лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем, и обжаривайте до готовности. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, добавьте начинку и защипите края. Обваляйте получившиеся колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими, с соусом на ваш вкус, например, со сметаной или грибным соусом, чтобы подчеркнуть вкус.

Почему стоит попробовать?

Этот рецепт — отличный способ попробовать белорусскую кухню в домашних условиях. Колдуны — сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении. Они идеально подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий.