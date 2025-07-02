Исконно белорусские «колдуны» — семья не может насытиться: простой, но невероятно вкусный рецепт
kasheloff.ru
Белорусские колдуны — классический рецепт с мясной начинкой
Колдуны — это не просто традиционное блюдо белорусской кухни, но и настоящий кулинарный хит, который покоряет сердце каждого. Пышные картофельные зразы с сочной мясной начинкой, обжаренные до золотистой корочки, обеспечивают удивительное сочетание текстур и вкусов.
Что такое колдуны?
Это вкусное сочетание картофельного пюре с мясом и ароматными специями. Белорусские колдуны могут стать отличным сытным ужином или праздничным угощением для всей семьи.
Ингредиенты для приготовления:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. ложки (по необходимости)
- Соль и перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Как готовить:
- Отварите картофель до мягкости в подсоленной воде, затем разомните его в пюре и остудите.
- Обжарьте мелко нарезанный лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем, и обжаривайте до готовности.
- В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, замесите мягкое тесто.
- Сформируйте лепешки, добавьте начинку и защипите края.
- Обваляйте получившиеся колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте горячими, с соусом на ваш вкус, например, со сметаной или грибным соусом, чтобы подчеркнуть вкус.
Почему стоит попробовать?
Этот рецепт — отличный способ попробовать белорусскую кухню в домашних условиях. Колдуны — сытные, вкусные и не слишком сложные в приготовлении. Они идеально подойдут как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий.
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