Ипотека: как изменился портрет заемщика за последний год

Аналитический центр Домклик провел исследование, чтобы выяснить, как изменился портрет среднестатистического ипотечного заемщика на вторичном рынке жилья в условиях адаптации к новым реалиям, связанным с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточением требований к заемщикам.

Типичный ипотечный заемщик на вторичке

Согласно полученным данным, типичный ипотечный заемщик на вторичном рынке жилья – это замужняя женщина 37 лет, без детей, со средним доходом 83 тыс.

Географическое распределение ипотечных сделок



Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.

Большинство ипотечных сделок на вторичном рынке (45,1%) приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Значительный рост доли ипотечных сделок отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе - с 5,8% до 9,9%, в основном за счет Чеченской Республики, где преобладает спрос на загородную недвижимость (89% сделок).

По количеству сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах показали примерно одинаковые цифры: на каждый приходится по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), так как внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

Изменения в портрете заемщика



Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.