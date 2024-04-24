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Ипотека: как изменился портрет заемщика за последний год

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Аналитический центр Домклик провел исследование, чтобы выяснить, как изменился портрет среднестатистического ипотечного заемщика на вторичном рынке жилья в условиях адаптации к новым реалиям, связанным с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточением требований к заемщикам.

Типичный ипотечный заемщик на вторичке

Согласно полученным данным, типичный ипотечный заемщик на вторичном рынке жилья – это замужняя женщина 37 лет, без детей, со средним доходом 83 тыс.

Географическое распределение ипотечных сделок


Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.

Большинство ипотечных сделок на вторичном рынке (45,1%) приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Значительный рост доли ипотечных сделок отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе - с 5,8% до 9,9%, в основном за счет Чеченской Республики, где преобладает спрос на загородную недвижимость (89% сделок).

По количеству сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах показали примерно одинаковые цифры: на каждый приходится по 8-11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), так как внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

Изменения в портрете заемщика


Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.

  • За год средний возраст заёмщика не изменился и составляет 37 лет. Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.
  • Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей. За год рост среднего дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах.
  • 55% всех выданных ипотек приходится на женщин. Это почти столько же, сколько год назад: доля заёмщиков увеличилась всего на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди женщин наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
  • около 58% состоит в браке (+ 0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
  • Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%). Наибольшее увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).
  • За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п.

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