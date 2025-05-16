Иосиф Сталин ел это постоянно: любимые блюда вождя, которые можно приготовить дома

Иосиф Сталин не славился утончёнными гастрономическими пристрастиями, но к грузинской кухне испытывал особую слабость.

Простые, сытные, ароматные блюда напоминали ему о родных местах и стали неотъемлемой частью не только его быта, но и ресторанной культуры Москвы 1940-х годов.

Одно из главных: оджахури

Любимое блюдо Сталина — оджахури, жареный картофель с мясом, маринованным в травах и специях. Готовили его традиционно в кеци — глиняной сковороде, которая сохраняет аромат и сочность. Блюдо идеально подходило под грузинское вино и хорошо усваивалось.

Личное внимание к чанахи

Чанахи, тушёное мясо с баклажанами, картофелем, томатами и кинзой, Сталин называл просто — «Арагви». Это было блюдо, в приготовление которого он вмешивался лично: контролировал рецепты, указывал на нюансы подачи, требовал точности. Чанахи запекали в глиняных горшочках, и вкус блюда становился ещё глубже после томления в печи.

Гурийская курица — вкус праздника

Не меньшую любовь вождь испытывал к блюду под названием гурийская курица. Его готовили в ореховом соусе с добавлением красного сухого вина и специями, характерными для региона Гурия. Мясо получалось мягким, со слегка сладковатым ореховым послевкусием — идеальное сочетание простоты и благородства.

«Арагви»: кулинарный форпост в Москве

Для того чтобы даже в столице у Сталина была возможность ощущать вкус родины, в центре Москвы открыли ресторан «Арагви». В него регулярно привозили:

ткемали, сацебели и другие соусы

грузинские вина и коньяки

муку для хачапури

свежие травы и овощи

Этот ресторан стал знаковым не только для партийной элиты, но и для целого поколения. Он сохранил кулинарный дух региона даже в условиях централизованной кухни СССР.

Блюда с характером

Гастрономия Сталина — это не про утончённые дегустации, а про честную, насыщенную и связанную с традицией еду. Грузинская кухня в его меню — это воспоминание о доме, культуре и корнях. Эти вкусы до сих пор вызывают интерес и остаются символами времени.