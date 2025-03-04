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Интернет-мошенники подготовились к праздникам

Интернет-мошенники повысили свою активность к п...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Интернет-мошенники повысили свою активность к праздникам. По данным антифишинговой платформы МегаФона, число подобных мошеннических ресурсов в январе-феврале этого года выросло вдвое.

Обычно перед праздниками защитные решения оператора фиксируют рост числа фишинговых сайтов примерно на треть, однако с начала года статистика уже продемонстрировала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников алгоритмы МегаФона фиксировали порядка 17 тысяч фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления только в январе превысил отметку в 30 тысяч доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями.

Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги — для этого пользователь должен зарегистрироваться и указать данные своей платежной карты. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника.

Полученные при помощи фишинга сведения злоумышленники используют для дальнейшего давления на пользователя, получения доступа к денежным средствам и конфиденциальной информации. Статистика января-февраля указывает на то, что такие кампании адаптируются к праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Эта тенденция не связана с сезоном праздников, но динамика ее развития несколько выше, чем общие показатели роста фишинга. Если ранее выявляли около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов.

Обычно на подобных ресурсах пользователей призывают авторизоваться при помощи мессенджера или соцсетей, чтобы принять участие в голосованиях, акциях или в целях безопасности, для подтверждения аккаунта. Отдельно стоит отметить категорию сайтов, имитирующих официальные сервисы проверки доступов или разрешений. Например, «Проверка запрета на въезд в РФ онлайн», «Управление по вопросам миграции». Пользователь вынужден ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для доступа к учетной записи жертвы.

Чтобы защитить себя от фишинга нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно. В дальнейшем не пренебрегать предупреждениями оператора или защитных приложений при переходе на потенциально опасные страницы, не вводить код подтверждения, если не уверены в легитимности ресурса, проверять информацию в официальных источниках.

«Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать наших абонентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям», — прокомментировал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

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