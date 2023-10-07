«Интереснее, ярче, многоцветнее»: автор идеи о ядерном ударе по Украине поблагодарил Путина

Сергей Караганов, автор материала о необходимости нанесения ядерного удара по Украине, выразил благодарность российскому президенту Путину и отметил, что жить в нынешних реалиях ему стало веселее и вообще он "в состоянии близком к счастью".

Ученый посмотрел трансляцию речи Путина на форуме "Валдай" и отметил, что он лично очень доволен.

"Я один из ветеранов и основателей [Валдайского] клуба и нахожусь в состоянии близком к счастью, потому что старики должны говорить, что, вообще, при нас было лучше, но не было при нас лучше. Сейчас лучше. Веселее, интереснее, ярче, многоцветнее. Так что спасибо вам тоже за участие", — сказал Караганов.

Путин ответил и сказал, что ему лично не очень весело.

Летом 2023 года Караганов написал статью, в которой порассуждал о том, что применение ядерного оружия позволит уберечь человечество от ядерной катастрофы.Он уверен, что вероятный ядерный удар закончит спецоперацию успешно, а также спасет мир.