Новости России
· Служба новостей

«Интереснее, ярче, многоцветнее»: автор идеи о ядерном ударе по Украине поблагодарил Путина

«Интереснее, ярче, многоцветнее»: автор идеи о ядерном ударе по Украине поблагодарил Путина

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Сергей Караганов, автор материала о необходимости нанесения ядерного удара по Украине, выразил благодарность российскому президенту Путину и отметил, что жить в нынешних реалиях ему стало веселее и вообще он "в состоянии близком к счастью".
Ученый посмотрел трансляцию речи Путина на форуме "Валдай" и отметил, что он лично очень доволен.

"Я один из ветеранов и основателей [Валдайского] клуба и нахожусь в состоянии близком к счастью, потому что старики должны говорить, что, вообще, при нас было лучше, но не было при нас лучше. Сейчас лучше. Веселее, интереснее, ярче, многоцветнее. Так что спасибо вам тоже за участие", — сказал Караганов.

Путин ответил и сказал, что ему лично не очень весело.

Летом 2023 года Караганов написал статью, в которой порассуждал о том, что применение ядерного оружия позволит уберечь человечество от ядерной катастрофы.Он уверен, что вероятный ядерный удар закончит спецоперацию успешно, а также спасет мир.

"Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация", — говорится в статье.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью

Новости Казани

20 часов назад

Очень ценит личное отношение: глава Узбекистана поделился впечатлениями от приезда в Казань

как поставить решетку от тараканов в вытяжке

Новости Казани

день назад

Признали аварийными: в Казани снесут два многоквартирных дома

Интересное в Казани

3 дня назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

электромонтажные работы цена уфа в Уфе

Новости Татарстана

15 часов назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Новости Казани

день назад

Лицо было в крови: в Казани кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты

Новости Казани

день назад

Направят 19 миллионов рублей: в Советском районе Казани появится дорога

Новости Татарстана

день назад

Навестил родных мобилизованного: глава Пестречинского района РТ наколол дрова и снабдил продуктами семью
Лонгриды
день назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Татарстана

53 минуты назад

Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

Новости Казани

15 часов назад

Значительно превышена проектная мощность: в Казани на 51% завершен пристрой к гимназии №19

Новости Татарстана

15 часов назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Новости Казани

17 часов назад

Увеличилось число ДТП: в Казани проведут рейды и усилят посты
Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада
Новости Казани
15 часов назад

Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада

Новости Казани

17 часов назад

Эксперты поделятся актуальными знаниями: для казанцев проведут бесплатный марафон по продвижению продукции на маркетплейсах

Новости Казани

17 часов назад

Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

Новости Казани

18 часов назад

Бесплатно и на постоянной основе: казанцы с ПОДА могут записаться на занятия по большому теннису
Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз