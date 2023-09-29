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Инсульт не прощает ошибок: врач рассказала на что надо обращать внимание пожилым людям

Инсульт не прощает ошибок: врач рассказала на что надо обращать внимание пожилым людям

Фото: открытые источники

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Инсульт крайне опасен, и тут многое зависит от того, насколько быстро человек получит помощь уже при первых симптомах угрожающего жизни состояния. Как пишет "Москва 24", специалисты настоятельно советуют регулярно измерять давление.

По словам терапевта Надежды Чернышовой, подобные замеры помогут держать ситуацию под контролем.

"Сначала бывают транзиторные ишемические атаки (микроинсульт), которые возникают и проходят сами по себе", — отметила она.

Именно такие симптомы и нельзя игнорировать. Это могут быть ослабение рук и ног, наругение речи, шаткая походка, головокружения.
Надо обязательно обратиться к врачу.

"Если в такой ситуации не начать обследоваться, то это рано или поздно закончится инсультом", — уверена Чернышова.

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