Новости России
· 16+ · Служба новостей

Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы по цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф

Платформа по освоению цифровых навыков для незр...

Фото: unsplash.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5x6GSGG

Платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей билайндлядетей.рф получила одобрение специалистов Института коррекционной педагогики. Соответствующие методические рекомендации для родителей и преподавателей опубликованы на официальном сайте Института.

Методические рекомендации представляют собой пособие для педагогов, родителей и тьюторов, помогающих детям с нарушениями зрения освоить смартфон и компьютер. Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.

Болдинова Ольга, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП»:
«Эксперты нашего института высоко оценили практическую значимость представленных на платформе билайндлядетей.рф материалов и рекомендуют их к включению в рабочие программы образовательных организаций. Онлайн формат платформы упрощает освоение современных цифровых технологий, делая его доступным в любом регионе нашей страны. При этом не обязательно нужен тифлопедагог, а требуется лишь небольшая помощь со стороны взрослых (родителей, педагогов, тьюторов). Благодаря этой платформе дети с нарушениями зрения научатся самостоятельно пользоваться смартфоном и компьютером в различных жизненных ситуациях – от перемещения до общения в социальных сетях, обучения и использования различных сервисов, без которых сложно представить современную жизнь (заказ продуктов, такси, госуслуги и т.д.)».

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию в билайне:
«Одна из главных задач нашей компании – сделать так, чтобы цифровые технологии делали жизнь людей лучше. Наша платформа и партнерства вокруг нее призваны повысить качество жизни людей, которые сталкиваются с непростым вызовом – полной или частичной потерей зрения. Поэтому так важно, чтобы информация о проекте достигала самых удаленных уголков нашей страны. Мы обратились за поддержкой к Институту коррекционной педагогики, который уже много лет является одним из лучших экспертов по подготовке специалистов и созданию материалов для педагогов и родителей детей с инвалидностью. Особенно ценно, что Институт официально включил нашу платформу в свои материалы и выпустил специальное методическое пособие по изучению нашей платформы, это подтверждает значимость и полезность нашего проекта».

Платформа билайндлядетей.рф запущена в 2023 году в рамках партнерства билайн, инклюзивного проекта «Эверленд» и Альянса по защите детей в цифровой среде. Платформа обучает использованию помогающих технологий в компьютере и смартфоне, уроки помогают освоить три наиболее популярные платформы – iOS, Android и Windows. За два года материалами платформы воспользовались более 150 тыс. человек, порядка 17 тыс. незрячих людей полностью прошли курсы, более 1000 человек прошли онлайн-марафон по изучению офисных приложений.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

день назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

травить тараканов в квартире цена москва

Не у нас

день назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Интересное в Казани

3 дня назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

аренда свадебных костюмов в Казани

Новости Казани

6 часов назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Новости Татарстана

день назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Не у нас

день назад

В Китае женщина отравила партнера-экстрасенса трусами

Новости Татарстана

7 часов назад

В селах Татарстана появятся 89 станций для связи 4G

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2 раза увеличилось число заболевших метапневмовирусом
Новости Казани
день назад

На строительство поликлиники в казанском ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд

Средства для реализации проекта поступят как из...

Не у нас

18 минут назад

Названы 2 возрастных рубежа, когда организм стареет гораздо быстрее

Интересное в Казани

3 часа назад

Девелопер ТОЧНО стал партнером Domclick Digital Day в Казани

Не у нас

час назад

Mash Batash: Клиентку уфимской клиники оскорбили в медкарте

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы
Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздор...
Новости Казани
час назад

Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Вертолетный завод в Казани задолжал 2 контрагентам 27 миллионов рублей

Не у нас

4 часа назад

В Екатеринбурге мать нашла мертвым 5-месячного сына

Не у нас

6 часов назад

87-летнего педагога признали виновной в изнасиловании 5 канадских школьников
Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничест...
Интересное в Казани
4 дня назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман