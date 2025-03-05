Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы по цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф

Платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей билайндлядетей.рф получила одобрение специалистов Института коррекционной педагогики. Соответствующие методические рекомендации для родителей и преподавателей опубликованы на официальном сайте Института.

Методические рекомендации представляют собой пособие для педагогов, родителей и тьюторов, помогающих детям с нарушениями зрения освоить смартфон и компьютер. Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.

Болдинова Ольга, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ «ИКП»:

«Эксперты нашего института высоко оценили практическую значимость представленных на платформе билайндлядетей.рф материалов и рекомендуют их к включению в рабочие программы образовательных организаций. Онлайн формат платформы упрощает освоение современных цифровых технологий, делая его доступным в любом регионе нашей страны. При этом не обязательно нужен тифлопедагог, а требуется лишь небольшая помощь со стороны взрослых (родителей, педагогов, тьюторов). Благодаря этой платформе дети с нарушениями зрения научатся самостоятельно пользоваться смартфоном и компьютером в различных жизненных ситуациях – от перемещения до общения в социальных сетях, обучения и использования различных сервисов, без которых сложно представить современную жизнь (заказ продуктов, такси, госуслуги и т.д.)».

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию в билайне:

«Одна из главных задач нашей компании – сделать так, чтобы цифровые технологии делали жизнь людей лучше. Наша платформа и партнерства вокруг нее призваны повысить качество жизни людей, которые сталкиваются с непростым вызовом – полной или частичной потерей зрения. Поэтому так важно, чтобы информация о проекте достигала самых удаленных уголков нашей страны. Мы обратились за поддержкой к Институту коррекционной педагогики, который уже много лет является одним из лучших экспертов по подготовке специалистов и созданию материалов для педагогов и родителей детей с инвалидностью. Особенно ценно, что Институт официально включил нашу платформу в свои материалы и выпустил специальное методическое пособие по изучению нашей платформы, это подтверждает значимость и полезность нашего проекта».

Платформа билайндлядетей.рф запущена в 2023 году в рамках партнерства билайн, инклюзивного проекта «Эверленд» и Альянса по защите детей в цифровой среде. Платформа обучает использованию помогающих технологий в компьютере и смартфоне, уроки помогают освоить три наиболее популярные платформы – iOS, Android и Windows. За два года материалами платформы воспользовались более 150 тыс. человек, порядка 17 тыс. незрячих людей полностью прошли курсы, более 1000 человек прошли онлайн-марафон по изучению офисных приложений.