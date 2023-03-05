Институт изучения войны ISW: русские действительно добились позиционного преимущества в Артемовске

ISW: российские ВС добились позиционного преимущества в Артёмовске

Российские войска обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Артёмовска, говорится в новом аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) о ситуации в зоне проведения российской СВО на Украине.

"Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Бахмута", — говорится в обзоре.

Отмечается, что ВС РФ пока не вынудили украинские войска оставить город и в ближайшее время, вероятно, не смогут его окружить. Наступление в районе Артёмовска российские войска совершили 4 марта.

При этом украинские силы готовятся к контролируемому отходу из "особо сложных районов" в восточной части города, а в руководстве Украины заявляют, что ситуация в Артёмовске становится всё более сложной.

По оценкам аналитиков, ВСУ с гораздо большей вероятностью отступят, чем попадут в окружение.

