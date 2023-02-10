Институт изучения войны ISW: российские войска перехватили инициативу на Украине и начали наступление

Российские войска увеличили "темп операций" в районе Сватово и Кременной и продвинулись у границы региона с Харьковской областью.

Также ВС РФ пошли в крупное наступленив Луганской области, это признали в США, в институте изучения войны ISW

Переход по меньшей мере трех крупных подразделений российских войск к наступательным операциям говорит о начале наступления России, пишут аналитики ISW.