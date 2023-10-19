Иногда - смертельно опасно: врач Усов рассказал, какими могут быть причины головной боли по утрам

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Усов назвал несколько наиболее вероятных причин утренней головной боли.

По его словам, причины могут делиться на внутренние и внешние. В первом случае сразу стоит предположить сосудистые нарушения. Постоянная головная боль по утрам может быть смертельно опасной - так начинается опухолевый процесс в головном мозге.

Внешние факторы - нехватка свежего воздуха, неудобная подушка или кровать, на которой человек спит.