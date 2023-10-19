Иногда - смертельно опасно: врач Усов рассказал, какими могут быть причины головной боли по утрам
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Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Усов назвал несколько наиболее вероятных причин утренней головной боли.
По его словам, причины могут делиться на внутренние и внешние. В первом случае сразу стоит предположить сосудистые нарушения. Постоянная головная боль по утрам может быть смертельно опасной - так начинается опухолевый процесс в головном мозге.
Внешние факторы - нехватка свежего воздуха, неудобная подушка или кровать, на которой человек спит.
"Если вы стали замечать, что просыпаетесь каждое утро с головной болью, то причина плохого самочувствия может оказаться достаточно серьезной. За помощью следует обратиться к доктору", — сообщил Усов в интервью Life.ru.