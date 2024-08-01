Инкассаторы Сбера отмечают профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник — Всероссийский день инкассатора, отмечают 996 сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка*.

Команда Волго-Вятского банка Сбербанка обслуживает 9 регионов, а это более 34 000 корпоративных клиентов и кредитных организаций, а также 10 000 устройств самообслуживания в крупных городах и малых населённых пунктах.

Сбер понимает ответственность перед клиентами, обеспечивая важную часть их деятельности, связанную с наличными и ценностями, поэтому заботится о высокой безопасности своих услуг, повышает комфорт и удобство, что позволяет клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно.

Для того, чтобы деньги и ценности клиентов были под защитой, банк разрабатывает и использует самые современные технологии, которые делают любое преступное посягательство на перевозимые ценности бессмысленным.

В Нижнем Новгороде создан Центр мониторинга, который отслеживает движение инкассаторских бригад по всей стране. Благодаря созданию единого центра мониторинга процесс контроля перемещения инкассаторских автомобилей унифицирован и переведен на единую IT-платформу с соблюдением всех требований кибербезопасности, что обеспечивает более высокий уровень эффективности работы службы.

Пристальное внимание банк также уделяет и улучшению материально-технической базы: активно ведётся модернизация кассово-инкассаторских центров и регулярно обновляется парк спецтранспорта. А инкассаторы постоянно совершенствуют и свой профессиональный уровень, физическую форму, навыки владения оружием и приемами рукопашного боя.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Инкассаторы были одной из первых профессий в банковском деле. Раньше их работа заключалась в транспортировке наличных и ценностей между отделениями банка и другими учреждениями. Сегодня профессия трансформировалась. Наши инкассаторы также обладают современными техническими и IT-навыками для работы с банкоматами и настройки программного обеспечения. Их работа требует большой ответственности, профессионализма и смелости. Ведь именно они обеспечивают стабильность и безопасность финансовых операций!».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.