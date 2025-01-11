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Инфляция ударила по всем: в России опять хотят изменить пенсионный возраст

Анатолий Никитин, депутат из Московской области...

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Анатолий Никитин, депутат из Московской области, выступил с инициативой обратить внимание на то, как важно на сегодняшний день заняться вопросом пересмотра текущего пенсионного возраста. Основываясь на данных по тому, как на данный момент снижается продолжительность жизни по всей России, он отметил, что сейчас это два года для мужчина и четыре месяца для женщин, начиная с 2019 года. Как считает сам Никитин, необходимо вернуть те нормы, которые существовали ранее по пенсионному возрасту.

Когда Никитин вел беседу с представителями издания "Газета.ру", он указал на недостаточность последних индексаций пенсий, которые не смогли компенсировать рост инфляции, достигшей 7,3%. Это, по мнению депутата, ухудшает финансовое положение пенсионеров и требует немедленных действий.

Никитин выразил скептицизм по поводу четырехдневной рабочей недели как способа решения проблемы и считает, что снижение пенсионного возраста будет более эффективной мерой. Согласно текущей реформе, начатой в 2018 году, возраст выхода на пенсию к 2028 году должен увеличиться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

По мнению Никитина, целесообразно отменить данную реформу и вернуть возраст выхода на пенсию к предыдущим показателям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он подчеркивает, что такой подход будет справедливее учитывая сокращение продолжительности жизни и уровень инфляции.

Данное предложение уже вызвало активное обсуждение среди общественности и специалистов, поскольку оно затрагивает важные вопросы социальной защиты и качества жизни пенсионеров в стране.

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