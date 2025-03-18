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«Инфляция начнет снижаться»: известный экономист определил, когда ЦБ снизит ключевую ставку

После отмены льготной ипотеки и роста ключевой ...

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После отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки Центробанка кредиты для россиян стали значительно дороже. Сейчас ставка держится на уровне 21%, а ипотечные кредиты в некоторых банках достигают почти 30% годовых. Эксперты прогнозируют, что снижение возможно только во второй половине 2025 года.

Когда ЦБ снизит ставку?

Экономист Георгий Остапкович считает, что Центробанк пока не планирует менять ставку и сохранит ее на текущем уровне как минимум до середины года. Он объясняет, что эффект от резкого повышения процентных ставок проявляется не сразу, а в течение 4–6 кварталов. Именно поэтому инфляция начнет замедляться только ближе ко второму-третьему кварталу 2025 года.

— Во второй половине года Центробанк начнет рассматривать возможность снижения ставки в зависимости от динамики инфляции, — пояснил эксперт.

Насколько снизится ставка?

По прогнозам, к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 17–18%. Однако многое зависит от геополитической ситуации, отношений с США и экономических переговоров.

— Геополитика сейчас оказывает гораздо большее влияние на экономику, чем внутренние факторы. Если ситуация стабилизируется, Центробанк сможет смягчить монетарную политику, — отметил Остапкович.

Стоит ли брать кредит в 2025 году?

Экономист отмечает, что спрос на кредиты постепенно снижается. Люди все реже берут займы, поскольку ставки слишком высокие. То же касается и корпоративного кредитования — оно тоже остывает, хотя и незначительно.

— Брать кредит под 30% годовых могут позволить себе только те, кто заранее понимает, что не собирается его возвращать, — отметил Остапкович.

По его мнению, значительные изменения на рынке кредитования и сбережений возможны только к концу первого полугодия 2025 года. Пока же ситуация остается нестабильной, и резкого перелома в экономике не ожидается, пишет e1.ru.

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