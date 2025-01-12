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Инфляция бьет по всем: в России опять хотели бы изменить пенсионный возраст

Анатолий Никитин, член Московской областной дум...

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Анатолий Никитин выдвинул инициативу о пересмотре текущего пенсионного возраста в России. В свете последних данных о сокращении средней продолжительности жизни граждан страны, начиная с 2019 года, Никитин предложил отклонить идею о введении о том, что будет вводится рабочая неделя, длинною в четыре дня, чтобы таким образом снизить пенсионный возраст.

Обоснование изменений

В беседе с "Газета.ру", Никитин обратил внимание на статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни мужчин в России уменьшилась на два года, а женщин — на четыре месяца. Это стало основанием для его заявления о несоответствии текущего пенсионного возраста реалиям жизни.

Критика текущей индексации пенсий

Депутат также критиковал последнюю индексацию пенсий, которая, по его мнению, не компенсирует рост цен, достигший 7,3%. Наблюдаемая инфляция приводит к снижению реальной покупательной способности пенсионеров, что подчеркивает необходимость изменений в пенсионной системе.

Призыв к возвращению предыдущих норм

В контексте проведенной с 2018 по 2028 год поэтапной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, Никитин призывает к возвращению к предыдущим значениям — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Он утверждает, что это будет более справедливо учитывая новые данные о продолжительности жизни.

Влияние на общественное мнение и политическую арену

Инициатива депутата может спровоцировать значительные общественные и политические дебаты, поскольку она касается жизни многих россиян. Это предложение требует глубокого анализа возможных экономических последствий для страны и изучения альтернативных путей обеспечения социальной защиты граждан в пенсионном возрасте.

Таким образом, дебаты вокруг пенсионного возраста продолжают быть актуальными, требуя от властей внимательного рассмотрения демографических и экономических изменений в стране.

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