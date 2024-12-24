Инфекционист рассказал о вероятности эпидемии холеры в России

В свете недавней вспышки холеры в Таиланде и приграничном городе Шве Кокко в Мьянме, заслуженный врач России и заведующий кафедрой инфекционных болезней ИКМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров поделился своими соображениями с aif.ru.

Он успокоил общественность, отметив, что вероятность возникновения эпидемии в связи с этими случаями крайне мала.

По словам эксперта, холера — это заболевание, которое часто встречается в Юго-Восточной Азии. «Она передаётся фекально-оральным путём, что значительно снижает риск масштабных эпидемий или даже пандемий», — объяснил Никифоров. Врач также добавил, что лечение холеры достаточно эффективное и хорошо разработанное, что позволяет быстро справляться с заболеванием.

Однако Никифоров подчеркнул важность соблюдения простых мер предосторожности для российских туристов, отправляющихся в страны этого региона. «Пейте только бутилированную воду и избегайте покупки овощей и фруктов на уличных рынках, так как они могут быть обработаны неизвестной водой. Также будьте осторожны с коктейлями со льдом», — предупредил специалист.

Следуя этим рекомендациям, путешественники могут значительно снизить риск заболевания и наслаждаться поездками без лишних забот.