Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Инфекционист рассказал о вероятности эпидемии холеры в России

В свете недавней вспышки холеры в Таиланде и пр...

Алиса Петрова

Подписаться в Telegram

В свете недавней вспышки холеры в Таиланде и приграничном городе Шве Кокко в Мьянме, заслуженный врач России и заведующий кафедрой инфекционных болезней ИКМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров поделился своими соображениями с aif.ru.

Он успокоил общественность, отметив, что вероятность возникновения эпидемии в связи с этими случаями крайне мала.

По словам эксперта, холера — это заболевание, которое часто встречается в Юго-Восточной Азии. «Она передаётся фекально-оральным путём, что значительно снижает риск масштабных эпидемий или даже пандемий», — объяснил Никифоров. Врач также добавил, что лечение холеры достаточно эффективное и хорошо разработанное, что позволяет быстро справляться с заболеванием.

Однако Никифоров подчеркнул важность соблюдения простых мер предосторожности для российских туристов, отправляющихся в страны этого региона. «Пейте только бутилированную воду и избегайте покупки овощей и фруктов на уличных рынках, так как они могут быть обработаны неизвестной водой. Также будьте осторожны с коктейлями со льдом», — предупредил специалист.

Следуя этим рекомендациям, путешественники могут значительно снизить риск заболевания и наслаждаться поездками без лишних забот.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Важное в РТ

день назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране

заказать удаление плесени в квартире

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

2 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок

танцевальная терапия обучение в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

20 часов назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

23 часа назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстану обещают мокрый снег и резкое похолодание

Новости Татарстана

23 часа назад

В Альметьевске газовиков не пустили в квартиру

Новости Татарстана

23 часа назад

Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения
Новости Казани
2 дня назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА

Эти зоны и временные периоды определяются совме...

Новости Казани

39 минут назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера

Новости России

8 часов назад

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

Новости Татарстана

44 минуты назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершился конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

час назад

Минэкологии РТ приглашает на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек

Новости Татарстана

час назад

В Минэкологии РТ подвели итоги работы Научно-технического совета

Новости Казани

час назад

Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах
Теперь это действительно персональный подход: в...
Интересное в Казани
4 дня назад

Теперь это действительно персональный подход: в Казани челюстно-лицевые операции стали доступны не только по ОМС