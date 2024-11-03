В последнем выпуске программы «Прямой эфир» особенное внимание было уделено прогнозам Абигьи Ананда, молодого астролога из Индии, чья звезда взошла на горизонте предсказаний после серии точных прогнозов о мировых кризисах. Ананд, всего в 18 лет, уже признан авторитетом в мире астрологии, его мнения ожидают с нетерпением и уважением.

В этот раз он поделился своими видениями о будущем России, предсказывая ей роль сверхдержавы в ближайшие два десятилетия. Основывая свои прогнозы на астрологических раскладах, он уверен, что большие испытания и трудности, предсказанные на ближайшие годы, не помешают стране достичь внушительных высот.

«Мы видим Юпитер в благоприятной позиции, что сулит успехи в финансовом секторе, но на пороге стоит Марс, сулящий ряд проблем. Сложности 2024 года сменятся облегчением в 2025, и к 2026 году ситуация значительно улучшится», — отметил Ананд во время интервью.

Ананд также уверен, что России уготовано великое будущее, и стране стоит сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов и повседневных делах народа. Он также подчеркнул важность укрепления связей с Восточными государствами, в том числе с Китаем и Индией, тогда как отношения с США, по его мнению, будут только ухудшаться вплоть до 2039 года.

Публика в социальных сетях уже успела оценить новые прогнозы Ананда, подтверждая его репутацию благодаря проницательности и глубине его астрологических расчетов, пишет hibiny.ru.