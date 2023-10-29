Индексации пенсии в январе не ждите: пенсионеры подскочили до потолка от неожиданности

Российские пенсионеры скоро будут иметь дело с важным изменением, связанным с индексацией выплат. В январе 2024 года индексации не будет, поскольку процесс уже будет измененным.

По словам Сергея Власова - пенсионного эксперта, речь о пенсиях для неработающих пенсионеров. С 2025 года для них индексация для них будет проводится в феврале - за прошлый год, в апреле - корректировка с учетом роста фонда оплаты труда (для работающих).

Страховые пенсии вырастут в 2025 году на 6,7%, в 2024 году - на 6,3%.

Средний размер пенсии должен вырасти до 23 405 рублей через год и до 24 330 рублей через два года.