Индексации не будет: пенсионеров огорошили новым решением по пенсиям в январе 2024 года

Кабмин РФ утвердил проекты закона о бюжете СФР на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы.

Пенсионному вопросу в документе отведено особое значние. Так, в 2024 году хотят поднять пенсии неработающих россиян на 7,5%, увеличение составит около 1600 рублей и средний размер пенсии неработающего пенсионера в России может достичь 23 400 рублей.

По словам экономиста Германа Ткаченко, этого мало, чтобы пенсионеры могли достойно жить. Реальная инфляция выше, и рост пенсий просто не успевает за ценниками на продукты.

Если же учесть, что цены на ЖКУ поднимут на 9%, то получается, что индексации пенсий как бы и не было - все будет только в минус.