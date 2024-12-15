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Индексация пенсий работающим: эти люди получат максимальную прибавку

В 2025 году в России вступят в силу значимые из...

yarnews163.ru

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В 2025 году в России вступят в силу значимые изменения в системе пенсионных начислений для работающих пенсионеров. Согласно анонсу Социального фонда России, предусмотрена индексация пенсий на 7,3% с начала года.

Особенности новой системы индексации

Индексация пенсий будет осуществляться не от текущей выплачиваемой суммы, а от потенциальной пенсии, которую пенсионер получал бы, будучи неработающим. Этот подход позволяет обеспечить более значительное увеличение выплат, учитывая все предыдущие индексации, накопленные в период трудовой деятельности пенсионера.

Примеры изменений в пенсионных выплатах

Рассмотрим пенсионера, который в настоящее время зарабатывает 19 527,94 рубля в месяц. В случае его неработы, пенсия составила бы 36 351,59 рубля. Эта базовая сумма будет проиндексирована на 7,3%, что приведет к увеличению на 2 653,11 рубля. Таким образом, новая сумма пенсии составит 22 181,05 рубля.

Дополнительные выгоды после увольнения

По окончании трудовой деятельности к пенсии добавятся все индексации, которые были пропущены в период работы. Это обеспечит максимально возможное увеличение пенсии для тех, кто решит уйти на заслуженный отдых.

Расширение индексации на все категории пенсий

Обновленный механизм индексации охватывает все типы страховых пенсий, включая выплаты по инвалидности и по потере кормильца. Это расширение гарантирует, что все категории пенсионеров смогут воспользоваться увеличением пенсий.

Будущие планы и защита от инфляции

Правительство также оставляет за собой право на проведение дополнительной индексации пенсий, если инфляция превысит установленные 7,3%. Помимо этого, в августе предусмотрено дополнительное повышение пенсий благодаря взносам от работодателей.

Эти изменения в пенсионной системе подчеркивают стремление государства поддержать пожилых граждан, обеспечив их стабильными и справедливыми выплатами в условиях экономической нестабильности, пишет banki.ru.

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