Импульс для движения вперед

Не просто хорошо выполнять должностные обязанности, а вникать в суть процессов и находить возможность повысить их эффективность. Вдумчивый подход к ежедневной работе отличает молодого трубопроводчика, осознанно пришедшего в нефтетранспортную отрасль. Результат такой работы - уникальные решения, которые новаторы ежегодно представляют на международных научно-технических конференциях молодежи (МНТКМ). Самые продвинутые разработки внедряются в производство, позволяя нефтепроводной отрасли непрерывно двигаться вперед.

Новые знания, нестандартное мышление

Развитие нефтетранспортной инфраструктуры требует уникальных идей и разработок. Мир вокруг меняется сегодня с высокой скоростью, особенно, в области высоких технологий. Искусственный интеллект (ИИ) стремительно входит во все сферы жизни, и транспорт углеводородов не исключение. Предложения применять в отрасли нейросети звучат из уст молодых трубопроводчиков все чаще.

Автором одной из лучших разработок на прошедшей в ноябре МНТКМ был признан инженер товарно-транспортного отдела «Транснефть – Прикамье» Дмитрий Соснин. Его предложение раскрывает возможности применения ИИ в товарно-коммерческих операциях и метрологическом обеспечении. Использование нейросетей позволяет прогнозировать погрешность расходомеров, предназначенных для учета нефти и нефтепродуктов.

В первую очередь разработка полезна товарно-транспортному и метрологическому сегменту. Она позволяет по-новому взглянуть на учет нефти, метрологические характеристики преобразователей расхода. ИИ способен снижать число метрологических отказов и уменьшать размер дебаланса нефти между принимающей и сдающей сторонами.

Идея пришла в голову выпускнику УГНТУ в первые месяцы работы. Получив в университете знания по алгоритмам работы ИИ, инженер увидел возможность применения нейронных сетей на практике. Далее была создана первая модель, протестирована в реальных условиях, доработана и успешно опробована.

Сейчас новатор улучшает ее, тестируя на различных преобразователях расхода. Потенциал у разработки огромный. Экономический эффект обеспечивается количеством нефти, полученной за счет снижения дебаланса, и может сэкономить компании десятки миллионов рублей.

«На научно-технические разработки меня вдохновляет большое желание применять знания, полученные в университете, на производстве, развивать научно-технический потенциал Компании, презентовать свои идеи и быть услышанным. Для того чтобы увидеть процесс, требующий улучшения, необходимо, в первую очередь, принимать в нем участие. Чтобы предложить улучшение, надо обладать новыми знаниями либо иметь творческое мышление. Иными словами, посмотреть на работу под другим углом», - говорит Дмитрий Соснин.

Экономит время, повышает точность

Оператора товарного НПС «Полазна» Лилию Галиеву совершенствовать производство вдохновляет осознание цели и смысла того, для чего это делается. Главное - прийти к тому, что принесет пользу и упростит процесс. С этой целью она предложила модернизировать способ отбора проб из резервуара с помощью переносного пробоотборника. Существующий способ неудобный и долгий, поэтому молодой специалист спроектировала вспомогательную конструкцию, которая существенно упрощает процесс и снижает временные затраты. Отбор проб становится более простым и эффективным, при этом качество получаемых образцов полностью сохраняется. В отдельных аспектах точность даже повышается, что доказывает эффективность разработки и открывает перспективы дальнейшего совершенствования оборудования для отбора проб.

На секции МНТКМ конструкция вызвала живой интерес коллег, многим захотелось опробовать приспособление в повседневной работе.

«Моя разработка будет полезна всем, кто сталкивается с отбором проб, в первую очередь, операторам товарным. Приспособление оптимизирует время и делает процесс более эффективным. Значительно снижается физическая нагрузка на оператора во время отбора образцов. Это позволяет лучше сосредоточиться на точности измерений, которая, в свою очередь, возрастает. Более того, исключается привлечение дублера, что упрощает процесс работы и экономит время», - объясняет Лилия Галиева.

В скором времени конструкция будет внедряться на объектах «Транснефть – Прикамья», экономя время и повышая точность данных, а молодой специалист продолжит искать и предлагать что-то новое, развиваясь вместе с компанией.

Разработки молодых умов с инженерной жилкой дают импульс технологическому развитию нефтепроводного транспорта, совершенствуя производство на всех его этапах и направлениях. Реальные инструменты облегчают, улучшают и делают процессы безопаснее. Новаторы признаются, что лет через десять видят себя уже наставниками молодежи, свежий взгляд которой не дает «застояться» отрасли в разные времена.